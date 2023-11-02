Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start

«Слово пацана. Кровь на асфальте», «Абрек» и финальные серии популярных шоу

Главная ноябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Start – сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Криминальная драма, ставшая победителем фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», расскажет о молодых ребятах, которые сбиваются в уличные банды в самый разгар эпохи перестройки.

Кроме того, зрителей стриминга ждет экранизация повести Джамбулата Умарова «Абрек», новые серии «Против всех» и «Бедных Абрамовичей», а также финальные эпизоды «Контейнера», «Однажды в Абхазии» и многое другое.

Только на Start

С 4 ноября:

«Абрек» (драма, реж. Иван Шурховецкий)

Ненависть, стравливание — одна из самых мерзких сторон человеческой натуры. Собачьи бои наглядно раскрывают эти проявления. Главный герой картины — волк Абрек, которого худшие представители рода человеческого пытаются втянуть в это кровавое безумие. Однако в нем нет места непостижимой людской злобе, он действует по своим естественным законам, всегда оставаясь верным себе, своей природе. Именно он становится немым учителем для русского сапера Володи и чеченского мальчика Халида. Именно дикий хищник помогает героям разобраться в себе, понять, что важно, а что нет, понять, за что стоит сражаться до конца, а где быть милосердным.

С 9 ноября:

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (драма, реж. Жора Крыжовников)

По сюжету перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

«Контейнер», 3-й сезон (драматический триллер, реж. Алексей Ляпичев)

финальная серия – 2 ноября, фильм о фильме – 9 ноября

Вадим, вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг – вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

«Против всех», 2-й сезон (комедия, реж. Михаил Соловьев, Алексей Татаренко)

новые серии – 6, 13, 20, 27 ноября

Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за дом деда Захара с застройщиком современного ЖК, чьи интересы теперь будет представлять безбашенная генеральская дочь Барбара. Ее методы борьбы агрессивны и жестоки, она готова пойти на все, чтобы снести дом Занозиных. Борьба продолжится и на любовном фронте: пока Василиса переживает исчезновение Германа, Витек не сдается и пытается занять место Германа не только в ее сердце, но и на работе.

«Бедные Абрамовичи» (семейная комедия, реж. Илья Фарфель)

новые серии – 7, 14, 21, 28 ноября

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны, очень далеки. Боря продает (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид скрывает свое происхождение, а жена Алла даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка – вредным стариком Хаимом. Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.

«Однажды в Абхазии» (комедия, реж. Теймураз Квеквескири)

новые серии – 3, 10, 17 ноября

Теймураз – сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб и покоится тело дедушки Теймураза. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.

Также на сервисе:

«Зимородок», 2-й сезон (драма, реж. Бурджу Алптекин)

новые серии – 5, 12, 19, 26 ноября

В первом сезоне избалованный наследник, повеса и бабник Ферит вынужден был обручиться со скромной девушкой из консервативной семьи Сейран. Но все же между молодыми людьми зародились настоящие чувства. Что же ждет зрителей хита в новом сезоне? Ферит выживет после нападения, но его правая рука может остаться на всю жизнь парализованной, а для ювелира это крах. Семья винит в произошедшем невестку Сейран, но девушка не собирается так просто сдаваться.

«Напарницы: Астрид и Рафаэлла», 3-й сезон (детектив, шоураннеры Лоран Буртен, Александр де Сеген)

новые серии – 6, 13, 20 ноября

Астрид Нильсен обладает феноменальной памятью, а Рафаэлла Кост привыкла больше доверять своей интуиции. Объединив свои таланты, девушки расследуют самые сложные и загадочные преступления. Не менее динамичное продолжение обещает увлекательный детектив с тонким французским юмором на фоне прекрасных видов и в интерьерах квартир Парижа.

«Клюквенный щербет», 2-й сезон (мелодрама, реж. Кетджхе)

новые серии – 8, 15, 22, 29 ноября

Авария Омера и Кывылджим, а также осложнения беременности Доа ведут к необратимым последствиям для героев. Семья Фатиха во всем поддерживает сына и настраивает его против жены. Мать Доа Кывылджим чувствует, что счастье дочери разрушается, она забывает о своих проблемах и старается ей помочь.

С 3 ноября

«Мертвый сезон» (триллер, реж. Пьер Моннар)

все серии сразу

В работе любого профессионала наступает момент, когда невозможно оставаться равнодушным. Несколько лет назад капитан швейцарской полиции Стеренн Пейри пережила страшную трагедию и не смогла до конца оправиться. Во время расследования изощренных убийств в Альпах старое некстати напоминает о себе. Женщине предстоит не только вести дело, но и быстро принимать трудные решения. Каждое из них чревато, а на кону судьба взрослого сына.

С 14 ноября:

ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ (драмеди, реж. Маннин де Вильдт)

Сэм — фуд-блогерша, в социальных сетях она рассказывает о кафе и ресторанах, которые есть в городе. Девушка знакомится с Марком и вскоре их роман принимает серьезные обороты. Мужчина пока не догадывается, что в своей новой рецензии Сэм в пух и прах раскритиковала его недавно открывшийся ресторан.

С 17 ноября:

«Урок демократии» (детектив, реж. Денис Гуляр, Вячеслав Попов)

все серии сразу

Старшеклассница Вера собирается стать президентом школы, чтобы лично обратиться к мэру города за помощью матери. На этом пути девочка сталкивается со всеми предвыборными сложностями: интригами, любовными треугольниками и даже предательством близкого человека.

С 18 ноября:

«Заставь меня полюбить» (драма, реж. Хуан Пабло Бланко, Фабиан Коррес)

Мир жесток к красоте, но в нем есть люди, призванные творить, а не уничтожать. Мастер гончарного дела Лусия мечтает развиваться в ремесле, вылечить отца и путешествовать по миру с парнем Альфредо. Но жизнь честной девушки рушится: любимый отдает ее в руки сладострастному и властному дону Эриберто, а расчетливый арендодатель разрывает договор, разрушая семейный бизнес. Испытания не ломают девушку, а лишь разжигают в ее пламенном сердце жажду справедливой мести. И этот огонь опалит всех.

С 20 ноября:

«Сквозь Альпы» (драма, реж. Лука Рибуоли)

Жизнь Клаудио похожа на сказку: блестящая карьера, любимая жена Сильвия, двое детей, богатый дом. Внезапно его коллегу находят убитым. Из-за подозрений полиции и анонимных угроз семья пускается в бега. Старый друг выдает им поддельные документы и новую легенду. Но брак Клаудио и Сильвии, казавшийся идеальным, начинает рушиться под гнетом раскрывшихся тайн. Могут ли супруги сохранить отношения, если от этого зависит их жизнь?

С 27 ноября:

«Напарницы: Астрид и Рафаэлла», 4-й сезон (детектив, шоураннеры Лоран Буртен, Александр де Сеген)

Продолжение увлекательного французского детектива про напарниц Астрид и Рафаэллу. Не менее динамичное продолжение обещает увлекательный детектив с тонким французским юмором на фоне прекрасных видов и в интерьерах квартир Парижа.

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»