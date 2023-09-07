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Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Start

Автор: БК

7 сентября 2023

Космическая драма «Вызов» и четыре новых оригинальных сериала

В сентябре в онлайн-кинотеатре Start запланированы сразу пять премьер оригинальных проектов. На сервисе дебютируют комедийный сериал «Крутая перемена», семейная комедия «Бедные Абрамовичи», долгожданные «Папины дочки. Новые», третий и финальный сезон драмы «Контейнер», а также космическая драма ВЫЗОВ.

Кроме того, зрителей стриминга ждут новые серии финального сезона «Новеньких», свежие эпизоды «АльфаРомео», турецкие новинки и многое другое.

Только на Start

Уже на сервисе:

«Крутая перемена» (драмеди, реж. Карен Оганесян)

Андрей пошел наперекор семейной традиции и, бросив карьеру учителя, уехал в Москву. Бизнес прогорел, и теперь единственный способ поправить дела – продать провинциальный фамильный дом, в котором, по слухам, бывал сам Пушкин. Но есть проблема: для сделки нужно разрешение отца, а тот отбывает срок в колонии и винит в этом именно сына. Чтобы наладить отношения, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Но этого, кажется, мало, и в доказательство искренности намерений вернуться к преподаванию, Андрей параллельно устраивается в обычную школу учителем литературы. Днем он прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером – заключенным. И не всегда понятно, в какой школе работать безопаснее.

C 14 сентября:

«Контейнер», 3 сезон (драматический триллер, реж. Алексей Ляпичев)

Вадим, вернувший себе власть и статус, лишает суррогатную мать Сашу возможности видеться с ребенком. Саша считает сына родным и решается на унизительный для себя шаг – вновь переехать в дом к заказчику, чтобы хотя бы так видеться с малышом. Сможет ли Саша жить под полным контролем Вадима или же на этот раз у нее другой план?

C 18 сентября:

«Папины дочки. Новые» (комедия, реж. Александр Жигалкин)

В продолжении «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает Веника. В очередную годовщину свадьбы Даша сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. А помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи.

С 26 сентября:

«Бедные Абрамовичи» (семейная комедия, реж. Илья Фарфель)

В центре Москвы под одной крышей живут четыре поколения еврейской семьи. И хотя живут Абрамовичи совсем рядом с синагогой, от еврейских традиций, религии и самосознания все они, кроме старой Муси Львовны, очень далеки. Боря продает (и ест) свинину, тщетно пытаясь преуспеть в бизнесе, его сын Давид скрывает свое происхождение, а жена Алла даже не подозревает, как сильно она похожа на настоящую аидише-маму. Все меняется в один день, когда в Борю, убегающего от коллекторов, попадает молния. Придя в себя, он знакомится с духом предка — вредным стариком Хаимом. Когда-то Хаим совершил страшный грех и навлек на весь их род проклятие. Только Боре под силу снять его с семьи Абрамовичей, но для этого нужно освободить душу Хаима.

«Новенькие. Бунт против взрослых» (драма, реж. Оксана Барковская)

новые серии – 7, 14, 21, 28 сентября

Макс пошел в армию, бросив ради службы престижный ВУЗ. Он делает предложение Соне, организует пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме, который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша – ребенка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, Соня и Макс возвращаются в маленький город Юровск, куда вновь ведут все следы.

«АльфаРомео» (драмеди, реж. Радик Рахимов)

новые серии — 8, 15, 22, 29 сентября

Фемактивистка Даша из провинциального Жигулевска мечтает реализовать свой просветительский проект и доказать важность феминизма в родном городе. Чтобы получить грант и осуществить желаемое, ей нужно стать популярной блогеркой. Даша решается переехать в Москву и начинает снимать сюжеты об исправлении токсичного «альфача» и бойца без правил Антона, которого встречает по дороге в поезде. Антон не готов к перевоспитанию и полностью уверен в своей правоте, но соглашается участвовать в эксперименте при одном условии.

«Дом Светофоровых» (образовательный ситком, реж. Ирина Гурьянова)

новые серии — 9, 16, 23, 30 сентября

В продолжении проекта семью Светофоровых ждут перемены. Папа Семен становится начальником ДПС. Мама Светлана управляет своей кондитерской и всей большой семьей: у них с Семеном появилось неожиданное прибавление – двойняшки! Дедушка, настоящая легенда Госавтоинспекции, вместе с внуком Сенькой по-прежнему ведет интернет-блог о правилах дорожного движения. Вот только у Сеньки начался переходный возраст – ему очень хочется хулиганить и нарушать правила.

Также на сервисе

С 9 сентября:

АНОНИМНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ (комедийный триллер, реж. Джим Каммингс, Пиджей Маккейб)

Джордан Хайнс, эксцентричный руководитель голливудского агентства, получает фиолетовый конверт с приглашением на тайную эротическую встречу с поклонницей. Несмотря на загруженную работу и предсвадебные хлопоты, он откликается на предложение и изменяет своей невесте прямо накануне свадьбы. После этого события Джордана начинают преследовать параноидальные мысли. 

С 11 сентября:

«Лихие, смелые, дерзкие» (драма, реж. Кеннет Карлстад)

Начало 2000-х, небольшой норвежский город Сарпсборг. Полиция борется с волной насилия и продажей запрещенных веществ среди подростков. Вспыльчивый семнадцатилетний Томми недавно получил травму, о карьере футболиста пришлось забыть. У него нет ни работы, ни планов, но встреча со старым приятелем Полом открывает новые горизонты. Парень попадает в мир грязных денег и опьяняющего азарта, где царят жестокие порядки.

C 21 сентября:

ГОРНЫЙ ЛУК (драмеди, реж. Эльдар Шибанов)

11-летний Джабай, который продает горный лук вдоль шоссе, однажды застает свою маму с кумиром-дальнобойщиком. Джабай и его сестра Сания отправляются в путешествие из своей маленькой деревни в Казахстане в Китай, чтобы получить единственную вещь, которая поможет отцу обрести «мужскую силу» и спасет их семью.

«Следователь» (криминальная драма, реж. Лю Ичжи)

Ся Дун работает следователем в консалтинговой фирме Eurocom Group, специализирующейся на управлении рисками. Во время учебы заграницей Ся Дуна подставили и ложно обвинили в хищении внутренних данных. Чтобы выполнить порученную ему работу и раскрыть правду об инциденте он переводится из штаб-квартиры США в Шанхай. В новом офисе он встречает свою школьную подругу Цзянь Янь, которая теперь работает следователем. Вместе Ся Дун и Цзянь Янь отстаивают свои идеалы и защищают корпоративную целостность компании.

С 26 сентября:

«Я и есть Джелаладдин» (драматический боевик, Нургиса Алмурат, Метин Гюнай)

Джелаладдин – легендарный султан Хорезмшаха, который за время своего правления разрушил миф о непобедимости монгольской армии. Перед тем как сразиться с внешним врагом, правитель должен был закрепить за собой авторитет в государстве. Джелаладдину противостояли дворцовые интриги, клановые распри и политические игры. Но удивительный талант стратега и мужество помогли молодому султану объединить народ Хорезмшаха. Только такое могущественное и единое войско способно дать достойное сопротивление несокрушимой волне монгольской орды.

Помимо этого, библиотека онлайн-кинотеатра Start уже пополнилась множеством новинок.

Фильмы и сериалы:
ВЫЗОВ
«Любовь слева направо», финал сезона
«Клюквенный щербет», новые серии
«Стамбульская невеста», новые серии

Фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

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