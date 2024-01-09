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«Звездный путь: Пикар» может получить полнометражное продолжение

Автор: Илья Кувшинов

9 января 2024

Об этом рассказал сам Патрик Стюарт

Патрик Стюарт не готов проститься с Жан-Люком Пикаром – актер заявил на записи подкаста Happy Sad Confused, что адмирал Звездного флота еще вернется в полнометражном фильме, действие которого будет разворачиваться во вселенной сериала «Звездный путь: Пикар».

«Прошлой ночью я узнал, что сценарий картины уже написан – причем, с прицелом на мое участие. В ближайшее время мне должны его прислать. Я очень взволнован, потому что это звучит как проект, где можно будет поэкспериментировать. Когда тебе 83 года – это всегда хорошо», – сказал Стюарт.

Отмечается, что запись подкаста велась в ноябре 2023 года, когда актер занимался промоушеном своей автобиографии Making It So.

На данный момент неизвестно, будет ли это фильм для кинотеатрального релиза – Paramount пока воздерживается от каких-либо комментариев и анонсов других проектов из вселенной «Звездного пути».

Напомним, что персонаж Патрика Стюарта и его команда корабля USS Энтерпрайз впервые появились на экранах в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», который был придуман Джином Родденберри и шел на протяжении семи сезонов. Проект впоследствии получил еще четыре полнометражных продолжения – последний из них, ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: ВОЗМЕЗДИЕ, вышел в прокат в 2002 году.

Фото: кадр из сериала «Звездный путь: Пикард»

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