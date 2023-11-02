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Продюсер «Очень странных дел» не планирует омолаживать актеров для заключительного сезона

Автор: Илья Кувшинов

2 ноября 2023

Пятый сезон шоу все еще на паузе

Работа над пятым и последним сезоном «Очень странных дел» пока еще на паузе, однако создатели шоу не планируют омолаживать взрослеющий актерский состав. Об этом сообщает Deadline.

Исполнительному продюсеру и режиссеру Шону Леви, недавно заявившему, что команда сериала сделает все возможное, чтобы возмужание детей не выглядело таким заметным, пришлось пояснить – он не имел ввиду использование нейросетей или компьютерной графики.

«Конечно же нет, – подчеркнул он. – Удивительно, как широко может разойтись буквально одно предложение. Суть в том, что мы знаем, что делаем. Наш актерский состав великолепен, а персонажи, придуманные братьями Дафферами, такие яркие. Поэтому я и не беспокоюсь».

Стоит отметить, что предыдущий сезон «Очень странных дел» снимался больше трех лет назад, и подростки уже тогда выглядели сильно взрослыми. Работа над пятым сезоном была прервана в этом мае после начала забастовки Гильдии сценаристов США (WGA).

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»

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