Больше 50% россиян пользуются подпиской на онлайн-кинотеатры

Об этом сообщается в новом исследовании аналитической компании GfK

Аналитическая компания GfK подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры, из которого следует, что доля россиян, пользующихся подпиской на стриминги, составила 52% в первом квартале 2024 года.

Для сравнения, в четвертом квартале 2023 года показатель составлял 47%. Прежний максимум по проникновению подписок – 49% – был достигнут в первом квартале прошлого года.

Также отмечается, что доля платящих подписчиков в январе-марте выросла до 38%, хотя в предыдущие годы этот показатель не превышал 33%. Самый высокий уровень проникновения по-прежнему в Москве и Санкт-Петербурге: подписками на сервисы пользуются 58% жителей двух городов. Самый низкий (46%) – в городах с населением до 100 тысяч человек.

Число подписчиков за период нарастили все онлайн-кинотеатры из первой пятерки, кроме KION. Лидером по общему числу подписчиков (23,1%) и пользователям с платной подпиской (18,6%) остается «Кинопоиск».

Самый значительный рост в компании наблюдают у Wink: в первом квартале сервисом пользовались 13,1% человек (9,7% в четвертом квартале 2023 года).

Бронза досталась «Иви» – подписки на платформу использовало 10,7% респондентов. Четвертым стал Okko – доля подписчиков стриминга выросла до 8,1%.

Start, в свою очередь, нарастил количество платящих подписчиков до 2,1% в первом квартале 2024 года (1,3% в четвертом квартале 2023-го).

В онлайн-опросе GfK приняли участие 7,5 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающих в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек.

Фото: Freepik