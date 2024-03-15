Выручка онлайн-кинотеатров в России выросла на 45% в 2023 году

Она достигла 80,9 млрд рублей

По итогам минувшего года выручка российских видеосервисов достигла 80,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 45% год к году (55,8 млрд в 2022-м). Об этом сообщается в отчете TelecomDaily о динамике роста рынка онлайн-кинотеатров.

Лидером по рынку вновь стал «Кинопоиск», доля которого выросла с 26,9% до 35,6%. На втором месте, несмотря на уменьшение доли с 20,3% до 17%, оказался «Иви». Бронза досталась сервису Wink, продолжившему наращивать свою долю – 15,3% (13% в 2022-м).

Okko остался на четвертом месте, незначительно потеряв долю — с 12,3% в 2022-м до 9,8% в 2023-м. Пятое место досталось KION, который также сократил долю с 7,6% до 6,9%. Доля выручки сервисов Start и Premier выросла до 6% — тем не менее, последний также смог продемонстрировать лучшую динамику роста выручки по сравнению с другими игроками рынка (117%).

Доход онлайн-кинотеатров от продажи оригинального контента на другие платформы, ТВ-каналы, а также через традиционный кинопрокат, тоже продемонстрировал рост – с 10,9 млрд рублей в 2022 году до 14,2 млрд в 2023-м. Лидером по выручке от лицензирования оказался Start с долей в 31%. Дальнейшие позиции распределились следующим образом: Amediateka (27%), «Кинопоиск» (18%), «Иви» (13,5%), viju (6%) и Kion (5%).

Фото: Freepik