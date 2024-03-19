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Количество оригинальных проектов онлайн-кинотеатров в 2023 году выросло на 57%

Автор: Илья Кувшинов

19 марта 2024

Самым узнаваемым сериалом среди зрителей стало «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По итогам минувшего года российские онлайн-кинотеатры выпустили 156 оригинальных проектов, что на 57% превышает результат 2022 года. Об этом сообщается в отчете TelecomDaily.

Всего за 2023 год из «ориджиналс»платформы выпустили 110 сериалов и 46 полнометражных картин. Лидером по количеству премьер стал Start (33 проекта), второе место досталось KION (27 проектов), а третье поделили Premier и Okko (по 24 проекта).

В пятерку самых узнаваемых зрителями сериалов вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink, Start). «Папины дочки. Новые» (Start), «Король и Шут» («Кинопоиск»), «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (Start) и «СуперИвановы» (Premier). Криминальная драма Жоры Крыжовникова также удерживает лидерство по количеству просмотров (объему аудитории) и по количеству людей, досмотревших сериал до конца.

Самыми узнаваемыми фильмам среди зрителей стали ЧЕБУРАШКА (Start), ЕЛКИ 9 (Okko), ВЫЗОВ (Start), ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ: ВОССТАНИЕ МАШИН («Иви») и БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ («Кинопоиск»).

Фото: кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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