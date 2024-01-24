Турецкие и корейские производители подняли стоимость своих проектов для российских стримингов

Зрительский интерес к ним, в свою очередь, упал

Популярность международного контента на отечественных платформах не прошла даром – в ответ на возросший спрос со стороны российских онлайн-кинотетров корейские и турецкие производители повысили стоимость своих проектов. Об этом сообщает РБК.

Инсайдеры утверждают, что к началу 2024 года цены на турецкие сериалы выросли относительно первой половины 2022-го в среднем в 2-2,5 раза в зависимости от проекта и условий эксклюзивности, а на корейские – в 1,3-1,5 раза.

По словам представителей пресс-службы Wink, имитация ажиотажного спроса произошла из-за того, что некоторые российские стриминги вышли напрямую на турецкие и корейские медиахолдинги с планами по покупке эксклюзивного контента – это и спровоцировало рост цен.

О росте цен на турецкие проекты, не называя точных цифр, говорит и директор по контенту и дистрибуции Kion Мария Смирнова – она считает, что это связано как с большим спросом, так и с конкурентной борьбой за тот или иной проект.

Тем временем, зрительский интерес к корейским и турецким фильмам и сериалам начал проседать. По словам замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макара Кожухова, ни одному из выходивших на платформе турецких проектов не удалось стать массовым, кроме «Постучись в мою дверь». Корейский контент работает еще хуже – Кожухов объясняет это «огромной разницей культур», так как корейские сериалы «насыщены малоизвестными россиянам традициями и обычаями Азии».

Напомним, что российские стриминги резко увеличили закупки фильмов и сериалов южнокорейского и турецкого производства летом 2022 года после ухода голливудских мейждоров. Так, например, количество наименований контента корейского производства на «Иви» и Okko выросло тогда в 1,4 раза год к году, на Wink – в 1,6 раза, на Premier – в 2,3 раза, а на «Кинопоиске» – на четверть. Число турецких фильмов и сериалов, в свою очередь, увеличилось почти в два раза.

Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»