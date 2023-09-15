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Сервис Max оказался лидером по числу закрытых сериалов

Автор: Илья Кувшинов

15 сентября 2023

Процент отмененных проектов стриминга за три года составил 26,9%

Variety подготовил отчет «Шоу не должно продолжаться» совместно с исследовательской фирмой Luminate. В нем содержится информация о том, какой процент сериалов (игровых, анимационных и документальных) был отменен стриминговыми сервисами в промежутке с 2020 года по 8 августа 2023-го.

Сообщается, что средний показатель отмены среди основных стримингов (Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+, Peacock и Paramount+) составил 12,2% – это ненамного выше средних показателей линейного телевидения за тот же период (10,8%) и в разы ниже данных по широковещательному телевидению (26,6%).

Лидером по количеству закрытых проектов стал сервис Max (ранее известный, как HBO Max) – процент отмененных сериалов от всего оригинального контента составил 26,9%. Это вряд ли стало для кого-то сюрпризом, учитывая активную работу Дэвида Заслава после покупки стриминга холдингом Warner Bros. Discovery.

Второе место досталось Disney+ – сервис отменил 21,1% проектов. Бронза ушла к Paramount+ с 16,9% отмен.

Hulu занял четвертое место топа с 15,2% закрытых сериалов, а на пятом оказался Netflix c результатом в 10,2% – и это несмотря на то, что сервис чаще всего приводится в пример стриминга, отменяющего все подряд.

Важная оговорка: объем шоу на разных платформах сильно различается. Одна из причин, по которой Netflix критикуют регулярнее других – это больший объем оригинального контента по сравнению с другими онлайн-кинотеатрами. Вопреки репутации «сериального палача», Netflix стал единственным сервисом, чей процент отмен действительно уменьшался с каждым годом в промежутке с 2020-го по 2023-й.

На долю Peacock приходится 10% закрытых сериалов, а на Amazon Prime Video – 9%. Меньше всего проектов отменил Apple TV+ (4,9%) – частично это связывают с отсутствием у стриминга библиотеки стороннего контента.

Наконец, если сравнить общее количество сериалов, отмененных онлайн-кинотеатрами (221 проект) или линейным телевидением (193 проекта), то существенной разницы особо не наблюдается.

Фото: Freepik

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