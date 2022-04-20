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Акции Disney, Roku и Warner Bros. Discovery обвалились после падения бумаг Netflix на 39%

Автор: БК

20 апреля 2022

Стоимость бумаг компаний сократилась на 4-12%

Стоимость акций американских компаний, владеющих стриминговыми сервисами, упала после того, как Netflix объявил о сокращении базы подписчиков на 200 тысяч пользователей в первом квартале 2022 года. Также Netflix прогнозирует во втором квартале снижение их количества еще на 2 млн.

Акции Netflix подешевели на 36% до $221,3 на торгах биржи NASDAQ по состоянию на 17:31 мск. На 20:28 мск стоимость бумаги составила $225,7. В ходе торгов падение достигало отметки в 39%, а цена бумаг опускалась до $212,51.

 К 17:31 мск акции Walt Disney упали на 4,5%, до $125,91; FuboTV — на 8%, до $5,14; Warner Bros. Discovery — на 6,1%, до $23; Paramount Global — на 12%, до $31,88, а акции производителя приставок для просмотра стриминговых сервисов Roku упали на 7,7%, до $107,79. На 20:27 мск акции несколько прибавили в цене.

Сокращение числа подписчиков Netflix стало первым с 2011 года. В этом результате учтена потеря 700 тысяч подписчиков из России, где компания приостановила обслуживание. Без учета этого прирост подписчиков на платформе Netflix во всем мире составил бы 500 тысяч человек вместо ранее прогнозируемого прироста на 2,5 млн пользователей.

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