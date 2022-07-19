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Фильмы, снятые за счет госсубсидий, должны размещаться на российских онлайн-платформах

Автор: БК

19 июля 2022

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого кинокомпании могут претендовать на получение госсубсидии на производство кино при гарантиях, что проект будет доступен на российских онлайн-платформах. 

Изменения вносятся в порядки предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку киноиндустрии. Согласно постановлению, для получения госсубсидии необходимо «наличие гарантийного письма от организации кинематографии о приоритетном размещении завершенного проекта на российских платформах видеохостинга и аудиовизуальных сервисах при его распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Аналогичными условиями дополняются порядок и условия оказания поддержки некоммерческим организациям кинематографии.

В мае 2022 года Правительство РФ объявило о выделении дополнительной финансовой помощи российской киноиндустрии в размере 5,5 млрд рублей. Тогда Михаил Мишустин отметил, что в федеральном бюджете на поддержку отрасли в 2022 году уже предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Таким образом, суммарно в этом году на производство полнометражных блокбастеров, фильмов для семейного просмотра, неигровое кино и короткие метры будет более 14,5 млрд рублей.

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