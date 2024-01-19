В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2024»

Победители смотра этого года будут объявлены 26 января

18 января в Парк-Сити стартовал «Сандэнс» – главный американский фестиваль независимого кино.

Программа юбилейного 40-го смотра включает в себя 83 полнометражных фильма, 35 документальных проектов и 53 короткометражных картин. В числе громких премьер этого года – НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ Джесси Айзенберга, СТРАННЫЕ СКАЗКИ Анны Боден и Райана Флека, ПРИСУТСТВИЕ Стивена Содерберга, МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ Джека Бегерта и многое другое.

Фильмом открытия «Сандэнса 2024» стал комедийный боевик ТЕЛЬМА Джоша Марголина с 94-летней Джун Скуибб в главной роли. В центре повествования ленты оказывается пенсионерка, которую обманули телефонные мошенники – они представились ее внуком, и теперь бабушка выходит на тропу войны.

В рамках традиционного гала-вечера организаторы фестиваля также вручили прошлым именитым участникам «Сандэнса» почетные награды. Среди лауреатов оказались режиссеры Кристофер Нолан, Селин Сон, Майте Альберди и актриса Кристен Стюарт.

Победители смотра этого года будут объявлены 26 января на торжественной церемонии в The Ray Theatre, а сам фестиваль продлится до 28 января.