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Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»

Автор: Илья Кувшинов

26 января 2024

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри стал «Летом» Алессандры Лакораццо

В Парк-Сити завершилась церемония вручения наград кинофестиваля «Сандэнс 2024».

Лучшим драматическим фильмом по версии жюри стал ЛЕТОМ Алессандры Лакорацца. Приз зрительских симпатий за драматический фильм достался ДИДИ Шона Ванга. Награду «Фаворит фестиваля» вручили документальной ленте ДОЧЕРИ Анджелы Паттон и Натали Рэй.

Список некоторых лауреатов
• Гран-при жюри за драматический фильм – ЛЕТОМ (In the Summers), реж. Алессандра Лакорацца
• Гран-при жюри за документальный фильм – ФАРФОРОВАЯ ВОЙНА (Porcelain War), реж. Брендан Белломо, Слава Леонтьев
• Приз жюри за неамериканский драматический фильм – СУЖО (Sujo), реж. Астрид Рондеро, Фернанда Валадез
• Приз жюри за неамериканский документальный фильм – НОВЫЙ ВИД ДИКОЙ ПРИРОДЫ (A New Kind of Wilderness), реж. Силье Эвенсмо Якобсен
• Приз «Фаворит фестиваля» – ДОЧЕРИ (Daughters), реж, Анджела Паттон, Натали Рэй
• Приз зрительских симпатий за драматический фильм – ДИДИ (Didi), реж. Шон Ванг
• Приз зрительских симпатий за документальный фильм – ДОЧЕРИ (Daughters), реж, Анджела Паттон, Натали Рэй
• Приз зрительских симпатий за неамериканский драматический фильм – ДЕВОЧКИ БУДУТ ДЕВОЧКАМИ (Girls Will Be Girls), реж. Шучи Талати
• Приз зрительских симпатий за неамериканский документальный фильм – ИБЕЛИН (Ibelin), реж. Бенджамин Ри
• Приз NEXT Innovator Award – МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ (Little Death), реж. Джек Бегерт

Полный список лауреатов доступен на официальном сайте смотра.

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