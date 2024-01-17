«Одержимость» Дэмьена Шазелла признана самым значимым фильмом кинофестиваля «Сандэнс»

Смотр провел опрос среди 500 кинематографистов и критиков

Организаторы кинофестиваля «Сандэнс» провели опрос среди более чем 500 кинематографистов, критиков и представителей индустрии, чтобы выбрать топ-10 самых значимых фильмов, премьеры которых состоялись в Парк Сити.

Согласно ему, фаворитом стала психологическая драма Дэмьена Шазелла ОДЕРЖИМОСТЬ с Майлзом Теллером и Дж. К. Симмонсом в главных ролях. Также в тройке лидеров оказались БЕШЕНЫЕ ПСЫ Квентина Тарантино и ПРОЧЬ Джордана Пила.

С момента первого фестиваля «Сандэнс» в 1985 году там было представлено более 4 тыс картин. Смотр этого года состоится с 18 по 28 января.

Полный список картин

1. ОДЕРЖИМОСТЬ, реж. Дэмьен Шазелл

2. БЕШЕНЫЕ ПСЫ, реж. Квентин Тарантино

3. ПРОЧЬ, реж. Джордан Пил

4. МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ, реж. Валери Фэрис, Джонатан Дэйтон

5. МЕМЕНТО, реж. Кристофер Нолан

6. СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО, реж. Стивен Содерберг

7. ПЕРЕД РАССВЕТОМ, реж. Ричард Линклейтер

8. ОТРОЧЕСТВО, реж. Ричард Линклейтер

9. И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ, реж. Альфонсо Куарон

10. ПРОСТО КРОВЬ, реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн

Фото: кадр из фильма ОДЕРЖИМОСТЬ