Warner Bros. не планирует менять дату выхода нового «Супермена»

Об этом сообщил режиссер и со-глава DC Studios Джеймс Ганн.

Минувшие забастовки гильдий сценаристов и актеров не помешают Джеймсу Ганну выпустить нового СУПЕРМЕНА в запланированную дату. Заявление режиссера и со-главы DC Studios приводит Deadline.

«Благодаря усилиям нашей талантливой съемочной группы, которая не теряла веры во время самой продолжительной забастовки в истории Голливуда и продолжала двигаться вперед, создавая самые удивительные дизайны персонажей и декораций, которые я видел за всю свою карьеру, СУПЕРМЕН: НАСЛЕДИЕ появится на экранах, как и было анонсировано ранее – 11 июля 2025 года», – написал Ганн в своих соцсетях.

Роли Кларка Кента и Лоис Лейн исполнят Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн. Также среди подтвержденных участников актерского состава проекта – Натан Филлион, Изабела Мерсед и Эди Гатеги.