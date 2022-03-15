Фестиваль анимационного кино в Суздале откроется в гибридном формате

Онлайн-мероприятия смотра уже стартовали

XXVII Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале пройдет в гибридном формате с 16 по 21 марта.

Онлайн-мероприятия смотра стартовали 14 марта на платформе Suzdalfest.Online, которая бесплатно доступна всем пользователям РФ, стран СНГ, Грузии, Украины и Балтии. В этом году в конкурс отобрано 111 мультфильмов: 26 авторских короткометражных, 13 сериалов, 33 студенческие работы, 11 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 23 ролика в категории прикладной анимации.

В международной секции гостей и участников ждет программа авторской анимации Китая, художников Чень Си и Ань Сюй. Кроме того, в этом году возобновляются обсуждения фильмов конкурсной программы в рамках Q&A с создателями студенческих и дебютных фильмов конкурсной программы. Также Юрий Норштейн проведёт творческую встречу, на которой будет рассуждать о профессии художников анимации.

В рамках смотра состоится Четвертый всероссийский конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка», в который отобрано 48 мультиков. Также для гостей и участников Судальфеста организована деловая программа с участием режиссеров, продюсеров, педагогов, организаторов производства анимационного кино.

Впервые за время своего существования фестиваль в Суздале станет площадкой сразу для двух питчингов: традиционного конкурса анимационных проектов организаторов смотра и «Союзмультфильма» и независимый питчинг детских анимационных сериалов и полнометражных мультфильмов онлайн-кинотеатра IVI и команды мультсериала «Маша и Медведь».

Помимо питчингов мероприятием XIII Конгресса «Анимационная индустрия: технологии, продюсирование, прокат, лицензирование» станет круглый стол «Программное обеспечение для производства анимационных фильмов». Действующие преподаватели школ анимации проведут круглый стол на тему: «Подготовка кадров в анимации. Стихийное образование или системный подход?». На конгрессе состоится дискуссионная встреча «Новые возможности для анимационного сообщества: поддержка Президентского фонда культурных инициатив», один из спикеров которой станет гендиректор Президентского Фонда Культурных Инициатив Роман Карманов.

В рамках смотра пройдет ярмарка литературных сценариев для анимационных фильмов. Также в день открытия фестиваля стартует крупный кинопоказ российскрй анимации «Открытая премьера», в котором будут задействованы порядка 700 площадок из более 40 субъектов Российской Федерации.

Российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры. Смотр организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области.