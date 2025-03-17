Ольга Ерофеева-Муравьева покидает должность генпродюсера Свердловской киностудии
Автор: Илья Кувшинов
17 марта 2025
Она сосредоточится на проектах в собственной компании
На Свердловской киностудии перестановки – после четырех лет работы генеральный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева приняла решение покинуть свою должность.
Отмечается, что она сосредоточится на проектах в собственной кинокомпании.
Ольга Ерофеева-Муравьева занимала этот пост с момента перезапуска студии в 2021 году. За это время под ее руководством вышли более десяти игровых и неигровых картин. В их числе – документальный фильм НЕЛЮБИМКА, короткометражные ленты «Бернаки», «Разъезд» и многое другое.
Фото: пресс-служба киностудии
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