Компания «Медиаслово» готовит русскую адаптацию бразильского сериала «Тайные истины»

Оригинальное шоу является самой популярной драмой на бразильском ТВ

Продюсерская компания «Медиаслово» приобрела права у крупнейшей бразильской компании Globo на теленовеллу «Тайные истины».

В центре сюжета российской версии – история юной провинциальной девушки, студентки московского вуза, которая устраивается в модельное агентство, чтобы прокормить свою семью и себя. Вскоре в нее безответно влюбляется состоятельный взрослый и женатый мужчина, отношения с которым становятся испытанием, полным соблазнов для девушки.

Оригинальный сериал занимает первое место по просмотрам среди всех теленовелл на крупнейшей бразильской платформе Globoplay и является самой популярной драмой на бразильском телевидении.

В числе проектов холдинга Globo, которые в разные годы стали хитами в России – «Клон», «Рабыня Изаура», «Секрет тропиканки» и «Женщины в любви».

Фото: кадр из сериала «Тайные истины»