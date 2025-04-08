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Компания «Медиаслово» готовит русскую адаптацию бразильского сериала «Тайные истины»

Автор: БК

8 апреля 2025

Оригинальное шоу является самой популярной драмой на бразильском ТВ

Продюсерская компания «Медиаслово» приобрела права у крупнейшей бразильской компании Globo на теленовеллу «Тайные истины». 

В центре сюжета российской версии – история юной провинциальной девушки, студентки московского вуза, которая устраивается в модельное агентство, чтобы прокормить свою семью и себя. Вскоре в нее безответно влюбляется состоятельный взрослый и  женатый мужчина, отношения с которым становятся испытанием, полным соблазнов для девушки. 

Оригинальный сериал занимает первое место по просмотрам среди всех теленовелл на крупнейшей бразильской платформе Globoplay и является самой популярной драмой на бразильском телевидении.  

В числе проектов холдинга Globo, которые в разные годы стали хитами в России – «Клон», «Рабыня Изаура», «Секрет тропиканки» и «Женщины в любви».

Фото: кадр из сериала «Тайные истины»

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