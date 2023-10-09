Руслан Татаринцев покидает пост директора по девелопменту Yellow, Black and White

Продюсер займется собственными проектами

Руслан Татаринцев покидает кинокомпанию Yellow, Black and White, чтобы заняться собственными проектами.

«За двадцать лет я выпустил в свет около 300 фильмов, и из них лишь несколько являлись собственными идеями. Но идей накопилось уже много чемоданов, поэтому пришло время заняться их воплощением, – отмечает продюсер. – Мне повезло стать свидетелем того, как компания стала №1 на рынке. Очень благодарен команде YBW за этот бесценный опыт и надеюсь на новые совместные проекты».

Татаринцев пробыл в компании более семи лет: сначала директором по маркетингу кинопроектов, а позже – директором по девелопменту студии. Также он выступил ведущим продюсером ряда картин Yellow, Black and White, среди которых ЗАВОД Юрия Быкова, ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Романа Каримова, СТРАНА ЧУДЕС Дмитрия Дьяченко и Максима Свешникова и многие другие.

Продюсер работает в киноиндустрии почти 20 лет. В 2004-2010 годах Татаринцев занимал должность директора по маркетингу российского офиса компаний Universal Pictures International (UPI) и Paramount Pictures International (PPI), а позже решил посвятить себя российскому кино – в 2010 году создал и возглавил отделение дистрибьюции в кинокомпании Тимура Бекмамбетова Bazelevs, где проработал три года.

Фото: Геннадий Авраменко