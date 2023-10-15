Фильм-концерт Тейлор Свифт идет на $100 млн в США

К концу уикенда лента станет самым кассовым концертом в американском прокате

Согласно предварительным данным, концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR заработает $100 млн за первый уикенд в США. The Hollywood Reporter сообщает, что на такие цифры рассчитывает дистрибьютор AMC Theatre. Кассовые аналитики, в свою очередь, прогнозируют фильму $90-110 млн.

Лента уже заработала $39 млн за дебютную пятницу, что сравнимо с результатами больших студийных тентполов вроде недавнего ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, стартовавшего с $39,2 млн за первый день. Также это второй лучший пятничный результат для октябрьского релиза после ДЖОКЕРА Тодда Филлипса ($39,4 млн) без учета инфляции.

У картины Свифт есть шанс побить рекорд ДЖОКЕРА ($96,2 млн) и продемонстрировать лучший старт для фильма в октябре за всю историю американского проката.

Так и иначе, уже сейчас можно сказать, что к концу уикенда TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR станет самым кассовым фильмом-концертом в истории американского проката. На данный момент самым успешным концертным фильмом в США является ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА», заработавший там в 2011 году $73 млн без учета инфляции. Сборы ленты по миру составили $99 млн.