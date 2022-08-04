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Выручка онлайн-кинотеатров в России увеличилась лишь на 5% по итогам первой половины 2022 года

Автор: БК

4 августа 2022

«Кинопоиск» впервые за четыре года стал лидером рынка

По итогам первого полугодия 2022 года суммарная выручка легальных видеосервисов в России составила 25,9 млрд рублей – это всего на 5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила компания TelecomDaily. Эксперты отмечают существенное проседание рынка, изменение доли его основных участников и несоответствие темпам роста рынка год к году.

К концу исследуемого периода «Кинопоиск» сумел вытеснить с первого места онлайн-кинотеатр IVI, который оставался лидером в течение последних четырех лет. Wink также замкнул тройку лидеров, сдвинув с этой позиции Okko. 

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Кроме снижения темпов роста, продолжается сокращение доли рекламной модели: по итогам шести месяцев 2021 она составила 16,5%, в новом отчетном периоде – уже 11%. 

 

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Также большинство основных игроков увеличило прибыль. «Кинопоиску» удалось практически удвоить выручку – с 13% до 23,2%. Следом идет IVI с 22%, до 22,8%. На третье место вышел Wink c долей в 12,7% против 10% годом ранее. Видеосервис Okko вырос с 11% до 11,9%, но опустился на четвертую позицию. 

 

Netflix (годом ранее его доля составляла 9%), YouTube (7%) и Megogo (6%), напротив, снизили выручку до 2 – 2,5%. Эти результаты являются долями ранее оплаченных подписок. Кроме того, эти компании показали падение общей выручки: Netflix – на 70%, на 69% у YouTube и на 68% у Megogo.

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«Амедиатека», специализирующаяся на зарубежном контенте, потеряла 10% выручки. Rutube также сократил выручку на 12% – аналитики связывают такой результат с ранее возникшими техническими проблемами хостинга.

 

Существеннее остальных суммарную выручку нарастил «Кинопоиск» (+ 88%), следом идут Kion (+64%), Wink (+38%) и Start (+21%). 

Аналитики отмечают, что в сложившейся на рынке ситуации еще больше выиграли пираты из-за недоступности нового мейджорского контента в легальных видеосервисах.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что по итогам года ожидается заметное снижение темпов роста выручки. Среди причин – постепенное насыщение рынка и отсутствие контентного предложения. Однако привычки, сформировавшиеся во время пандемии, уступают привычке экономить, подчеркнул эксперт. 

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