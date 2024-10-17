Касса мультфильма «Дикий робот» в США выросла из-за желающих попасть на «Ужасающего 3»

Слэшер дебютировал в американском прокате без возрастного рейтинга

The Hollywood Reporter подготовил большой материал посвященный кассовому успеху инди-слэшера УЖАСАЮЩИЙ 3 в американском прокате – лента не только смогла заработать $18,3 млн за стартовый уикенд при бюджете в $2 млн, но и одним махом уничтожить систему возрастных рейтингов в Голливуде.

Хоррор о кровожадном клоуне Арте дебютировал на экранах США без возрастного рейтинга (unrated). Отмечается, что создатели ленты даже не пытались его получить – если бы они подали заявку в MPAА, то рисковали бы удостоиться жесткого NC-17 (запрещено для детей до 17 лет). Также на руку им сыграла пандемия – до ковида многие кинотеатры отказывались брать unrated-фильмы (в частности, из-за ограничений на рекламу), однако теперь времена изменились.

Согласно правилам, кинотеатры, где идут фильмы, не получившие возрастной рейтинг, должны сами его назначать. По информации THR, три крупнейших американских сети (AMC, Cinemark и Regal) относятся к слэшеру, как к фильму с рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых) и пытаются не пустить в залы юных зрителей.

Тем не менее, сразу два источника из числа кинопоказчиков обратили внимание на то, что в минувший уикенд касса мультфильма ДИКИЙ РОБОТ заметно выросла – предположительно потому, что подростки покупают билеты на анимационный проект от DreamWorks Animation и Universal, а сами, тем временем, проникают в зал на УЖАСАЮЩЕГО.

Стоит отметить, что это общемировая тенденция. Согласно данным компании Wanta Group, сразу 30% опрошенных зрителей УЖАСАЮЩЕГО 3 в России за минувший уикенд составила публика от 12-ти до 17 лет – и это, несмотря на возрастной рейтинг 18+. Во Франции лента также получила взрослый рейтинг, запрещающий просмотр лицам до 18 лет – по отношению к хоррорам это случилось впервые со времен ПИЛЫ 3 в 2006 году. Тем не менее, это не помешало проекту продать 244 тыс билетов и заработать около $1,75 млн в премьерный выходной.

Возвращаясь к американскому прокату, ни одна из крупнейших студий – Disney, Paramount, Sony и Warner Bros – не смогла бы провернуть того, чего добилась независимая Cineverse. Будучи членами Ассоциации кинокомпаний (MPA), они обязаны предоставлять свои фильмы на рассмотрение рейтинговой комиссии.

Фото: кадр из фильма УЖАСАЮЩИЙ 3