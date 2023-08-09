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На создателей фильма «Тетрис» подали в суд за нарушение авторских прав

9 августа 2023

Журналист Дэн Акерман требует возмещения ущерба в размере $4,8 млн

Главный редактор портала Gizmodo Дэн Акерман подал федеральный иск в суд Манхэттена, обвинив компании Apple и The Tetris Company в незаконной экранизации его книги о видеоигре «Тетрис». Об этом сообщает агентство Reuters.

 

Книга «Эффект «Тетриса»: Игра, которая загипнотизировала мир», опубликованная в 2016 году, рассказывала об истории создания игры в Советском Союзе и последующей борьбе за лицензионные права на нее. В судебном иске Акермана произведение описывается как «триллер времен Холодной войны с политической интригой».

 

Также в иске утверждается, что ранее в том же году журналист отправил рабочий вариант книги в The Tetris Company, но та не только ответила отказом лицензировать свою интеллектуальную собственность для возможной адаптации, но и даже пригрозила ему возможным судом, если Акерман все-таки решит продать права на экранизацию. 

 

Теперь же он сам пошел в суд. В деле подчеркивается, что работа над сценарием фильма ТЕТРИС началась в 2017 году, и он, по мнению автора, «щедро заимствует многочисленные главы и события из книги», а также «схож почти во всех аспектах» с исходным произведением.

 

Журналист обвинил Apple и The Tetris Company в нарушении авторских прав, недобросовестной конкуренции и незаконном вмешательстве в его деловые отношения и потребовал возмещения ущерба в размере не менее 6% от предполагаемого производственного бюджета ленты в $80 млн – то есть, примерно $4,8 млн.

 

Мировая премьера ТЕТРИСА состоялась на сервисе на Apple TV+ 31 марта. Главные роли в картине исполнили Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева, Энтони Бойл и Игорь Грабузов.

 

Представители Apple и The Tetris Company пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

 

Фото: кадр из фильма ТЕТРИС

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