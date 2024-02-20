Сэм Мендес снимет четыре байопика об участниках The Beatles

Каждый фильм будет посвящен одному члену «ливерпульской четверки»

Sony Pictures и режиссер Сэм Мендес затеяли амбициозный кинотеатральный проект – четыре полноценных байопика, посвященных участникам группы The Beatles. Об этом сообщает Deadline.

Постановщиком всех картин выступит сам Мэндес. Ожидается, что каждый фильм расскажет взаимосвязанные истории из жизни «битлов» с точки зрения каждого участника группы. Предварительно выход проекта запланирован на 2027 год, однако точные даты станут известны ближе к релизу.

Сейчас продюсерская команда проекта занимается поиском сценаристов.

Стоит отметить, что компания Apple Corps Ltd. и сами участники коллектива и их наследники впервые в истории предоставили права на использование полных биографий и всей музыки членов «ливерпульской четверки» для игрового фильма.

Фото: кадр из фильма НА ПОМОЩЬ!