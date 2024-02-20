top banner

Сэм Мендес снимет четыре байопика об участниках The Beatles

Автор: Илья Кувшинов

20 февраля 2024

Каждый фильм будет посвящен одному члену «ливерпульской четверки»

Sony Pictures и режиссер Сэм Мендес затеяли амбициозный кинотеатральный проект – четыре полноценных байопика, посвященных участникам группы The Beatles. Об этом сообщает Deadline.

Постановщиком всех картин выступит сам Мэндес. Ожидается, что каждый фильм расскажет взаимосвязанные истории из жизни «битлов» с точки зрения каждого участника группы. Предварительно выход проекта запланирован на 2027 год, однако точные даты станут известны ближе к релизу.

Сейчас продюсерская команда проекта занимается поиском сценаристов.

Стоит отметить, что компания Apple Corps Ltd. и сами участники коллектива и их наследники впервые в истории предоставили права на использование полных биографий и всей музыки членов «ливерпульской четверки» для игрового фильма.

Фото: кадр из фильма НА ПОМОЩЬ!

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино определил лидеров российского кинопроизводства на 2024 год: чьи проекты смотрят зрители?
Подробнее
Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
Disney обвинила зрителей в провалах своих последних проектов
Подробнее
Касса четверга: «Лед 3» возглавил прокат
Подробнее
Официальная касса России: лидерство в прокате сохранил холдовер «Мастер и Маргарита»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 февраля 2024 года
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Даша Чаруша снимет музыкальный фильм «Садко»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лед 3» обгоняет своих соперников
Подробнее
Минюст РФ признал актера Никиту Кукушкина* иноагентом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 февраля
Подробнее
Никита Кологривый сыграет главную роль в байопике о Владимире Жириновском
Подробнее
Сценарий «Мадам Паутины» был радикально изменен перед съемками
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Одна жизнь» уступает «Отцу»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Лед 3»
Подробнее
ИРИ объявил первых финалистов III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Касса России: «Лед 3» стал лидером проката
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам четвертого квартала 2023 года
Подробнее
В Берлине открылся 74-й международный кинофестиваль
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Красный 5»
Подробнее