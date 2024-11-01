Успеху «Субстанции» в России поспособствовал подростковый «сарафан» и пресыщение сказками

Аналитическая компания Wanta Group подготовила исследование, посвященное работе ленты в прокате

Аналитическая компания Wanta Group подготовила исследование, посвященное кассовым успехам фестивального хоррора СУБСТАНЦИЯ в российском прокате.

Отмечается, что одной из основных причин высоких сборов стал эффект «сарафана» от молодой аудитории на старте – показатель готовности рекомендовать фильм к просмотру (NPS) у подростков 12-17 лет составил высокие 67 пунктов, а у зрителей 18-24 лет – 56. На второй неделе проката лояльность данных возрастных аудиторий снизилась, и NPS стал отрицательным.

У взрослых 35+, в свою очередь, на второй неделе индекс достиг 25 пунктов, однако впоследствии он также снизился (показатель прошлой недели – -50 пунктов).

Среди причин выбора фильма высока доля рекомендаций – причем, эти цифры растут по мере проката фильма. По данным за прошлый уикенд, 40% зрителей узнали о картине из отзывов в соцсетях/ТВ, а 28% пришли по рекомендациям друзей. Еще одним превалирующим критерием со временем стал жанр и тематика фильма (38%).

«Есть гипотеза, что в последнее время аудитория "наелась" добрыми историями, сказками и тому подобными проектами, которых стало слишком много. Для подростков, которые составляют основную часть зрителей, это особенно актуально, у них более выражена потребность в другом контенте. Поэтому такой жанр как боди-хоррор оказался привлекательным», – отметила генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Стоит отметить, что женщинам фильм нравится значительно меньше, чем мужчинам (NPS у женщин -20 пунктов, у мужчин +6).

Основными зрителями хоррора Корали Фаржа стали молодые люди 18-24 лет (50%) и подростки 12-17 лет (25%), которые предпочли пойти в кино в компании друзей (65%) или паре (26%). По большей части, это часто ходящий зритель, заглядывающий в кинотеатр 1-2 раза в месяц (37%) или 1-2 раза в квартал (26%). Тем не менее, нашлись и те, кто ходит в кино раз в год (10%) или реже (4%) – это означает, что люди специально спланировали визит в кинотеатр именно на СУБСТАНЦИЮ.

Фото: кадр из фильма СУБСТАНЦИЯ