Западные блогеры возмущены возвращением фильма «Титаник» на Netflix
Их расстроило крушение батискафа Oceangate Titan
На этой неделе на Netflix возвращается оскароносный фильм ТИТАНИК Джеймса Кэмерона 1997 года. Он попадет на стриминг 1 июля в США и Канаде.
Эта новость попала в заголовки американских газет. Трагедия с подводной лодкой Oceangate Titan, которая привела к гибели четырех пассажиров и пилота, потрясла мир. Кроме того, потоковый сервис выпустил трейлер документального фильма о фридайвинге САМОЕ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ.
Релиз обоих тайтлов вызвал негативную реакцию в социальных сетях, причем некоторые обвиняют Netflix в бестактности.
Многие задавались вопросом, когда именно было принято решение вернуть оскароносный фильм на платформу. На самом деле ТИТАНИК был включен в список фильмов Netflix за июль до того, как «Титан» впервые был объявлен пропавшим без вести, а лицензионные соглашения на фильмы заключаются задолго до даты выхода в эфир.
Что касается документального фильма, Netflix впервые опубликовал трейлер картины САМОЕ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ еще в прошлый вторник — после того, как субмарина пропала, но до того, как стал известен ее трагический исход. Документальный фильм не о «Титанике» или подводных лодках, а рассказывает об Алессии Зеккини, действующей обладательнице мирового рекорда по фридайвингу.
Сам Джеймс Кэмерон, большой энтузиаст глубоководных исследований, побывавший в батисфере на дне Марианской впадины, а у остова «Титаника» — 33 раза, отозвался о трагедии так: «Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала», — говорит Кэмерон.
Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. «Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы», — вспоминает Джеймс Кэмерон.
Фото: кадр из фильма ТИТАНИК