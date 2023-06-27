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Западные блогеры возмущены возвращением фильма «Титаник» на Netflix

Автор: БК

27 июня 2023

Их расстроило крушение батискафа Oceangate Titan

На этой неделе на Netflix возвращается оскароносный фильм ТИТАНИК Джеймса Кэмерона 1997 года. Он попадет на стриминг 1 июля в США и Канаде.

Эта новость попала в заголовки американских газет. Трагедия с подводной лодкой Oceangate Titan, которая привела к гибели четырех пассажиров и пилота, потрясла мир. Кроме того, потоковый сервис выпустил трейлер документального фильма о фридайвинге САМОЕ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ.

Релиз обоих тайтлов вызвал негативную реакцию в социальных сетях, причем некоторые обвиняют Netflix в бестактности.

Многие задавались вопросом, когда именно было принято решение вернуть оскароносный фильм на платформу. На самом деле ТИТАНИК был включен в список фильмов Netflix за июль до того, как «Титан» впервые был объявлен пропавшим без вести, а лицензионные соглашения на фильмы заключаются задолго до даты выхода в эфир. 

Что касается документального фильма, Netflix впервые опубликовал трейлер картины САМОЕ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ еще в прошлый вторник — после того, как субмарина пропала, но до того, как стал известен ее трагический исход. Документальный фильм не о «Титанике» или подводных лодках, а рассказывает об Алессии Зеккини, действующей обладательнице мирового рекорда по фридайвингу.

Сам Джеймс Кэмерон, большой энтузиаст глубоководных исследований, побывавший в батисфере на дне Марианской впадины, а у остова «Титаника» — 33 раза, отозвался о трагедии так: «Я нутром чувствовал, что произошло. Если отказала электроника подлодки, вышла из строя ее система связи и одновременно вышел из строя транспондер слежения — подлодка пропала», — говорит Кэмерон.

Режиссер рассказал, что обзвонил свои контакты среди подводников и через час составил полное представление о случившемся. «Они погружались, их целью было спуститься на глубину 3800 метров, на отметке 3500 м с ними пропала связь и отключилась система слежения. Я сразу сказал, что потеря обеих систем может быть только результатом какой-то колоссальной катастрофы», — вспоминает Джеймс Кэмерон.

Фото: кадр из фильма ТИТАНИК

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