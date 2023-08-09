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Опубликован отчет по рынку онлайн-кинотеатров за второй квартал 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

9 августа 2023

Это первое в РФ масштабное исследование по методике, согласованной с участниками рынка

Телеграм-канал TMT Channel опубликовал данные отчета ИАА TelecomDaily, посвященного российскому рынку онлайн-кинотеатров во втором квартале 2023 года. Это первое в РФ масштабное исследование по методике, согласованной с участниками рынка.

 

Сообщается, что сразу восемь потоковых сервисов смогли за этот период преодолеть отметку в 1 млн подписчиков: первое место занял «Кинопоиск» (9,1 млн), второе досталось «Иви» (7,2 млн), а третье ушло к Okko (5 млн) – только эти три компании контролируют почти 60% рынка. Общее же количество пользователей превысило 36,7 млн человек, а рост за год составил 41%.

 

Удовлетворенность качеством работы онлайн-кинотеатров оценивалась по пятибальной шкале. По итогам опроса, большинство сервисов получило примерно одинаковые результаты: сразу 11 из них набрали от 4,18 до 4,41 балла. Лидером оказался Start – 4,41 из 5 баллов, также в топ-5: «Кинопоиск» – 4,37, Premier – 4,35, Okko – 4,28, Kion и «Иви» – по 4,26. Менее удобным пользователям показался сервис «Триколор Кино и ТВ» – 4,18 из 5 баллов.

 

Зрители также назвали параметры, на которые ориентируются при выборе сервиса: самыми важными для них оказались хорошее качество изображения / звука (52,6% опрошенных), доступная стоимость подписки (50,1%), минимум рекламы (46,2%), возможность смотреть контент бесплатно (38,2%) и широкий спектр новинок (37,5%).

 

Среди того, что меньше всего волнует пользователей: большой пакет ТВ-каналов (всего 18,2% опрошенных), доступ к сервису на всех устройствах (20,7%), эксклюзивный контент (28,1%), интересный контент, входящий в подписку (31,1%) и стабильность работы (32,9%).

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