Телеканал ТНТ присоединился к Ассоциации продюсеров кино и телевидения

В этом году канал отмечает свое 25-летие

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) дополнила свой состав еще одним телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединился ТНТ.

«Команда ТНТ справедливо считается одной из самых креативных в российской медиаиндустрии, для нас честь стать частью большого объединения крупнейших игроков рынка. Опыт ведущих продюсеров и их профессиональная оценка проектов дает мощный импульс для развития кино- и телеиндустрии, позволяет эффективнее решать проблемы и открывает новые возможности для создания и реализации проектов», – отметила директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

В этом году канал отмечает свое 25-летие – за годы работы ТНТ изменил представление о юморе на ТВ, открыл новые жанры, а сейчас входит в пятерку крупнейших телеканалов России. Эфирная сетка ТНТ состоит преимущественно из собственного контента, а на 2023 год портфель брендов канала насчитывает больше 100 оригинальных сериалов и шоу.

Напомним, что на прошлой неделе в ряды АПКиТ вошел Первый канал.