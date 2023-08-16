Первый канал вошел в состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Теперь АПКиТ объединяет 40 крупнейших российских кинопроизводителей

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) впервые расширила свой состав телеканалом – к профессиональному индустриальному сообществу присоединился Первый канал.

«Это начало новой главы в профессиональной биографии АПКиТ, – отметил председатель правления Ассоциации Сергей Сельянов. – Деятельность нашего сообщества направлена, в первую очередь, на развитие кино- и телеиндустрии. Для этого необходимо объединение усилий всех представителей отрасли и построения общих правил игры. Безусловно, опыт Первого канала преумножит усилия нашей большой команды в достижении индустриально важных решений».

Ассоциация также подчеркнула, что Первый канал под руководством генерального директора Константина Эрнста – медийный трендсеттер, один из крупнейших создателей кино и сериалов и производитель ярких эфирных и внеэфирных событий. Одно из последних достижений «Первого» – снятый в космосе фильм ВЫЗОВ, на данный момент собравший в прокате более 2 млрд рублей.

Теперь АПКиТ объединяет 40 крупнейших российских кинопроизводителей.