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«Вызов» собрал в кинотеатрах 2 млрд рублей

Автор: БК

7 августа 2023

Картина стала шестым «двухмиллиардником» в истории современного отечественного проката

Сборы фильма ВЫЗОВ (CP) режиссера Клима Шипенко, согласно данным ЕАИС на 17:10 (мск) 7 августа, составили чуть более 2 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Также согласно данным ЕАИС картину, снятую на борту МКС в 400 км от Земли, посмотрело уже более 6,2 млн человек.

Если для покорения своего первого миллиарда ленте потребовалось 13 дней, но для удвоения этого результата блокбастеру потребовалось еще чуть больше трех месяцев.

ВЫЗОВ стал всего лишь шестым российским проектом, собравшим два миллиарда в отечественном прокате. Предыдущим «миллиардером» был семейный фильм ЧЕБУРАШКА (6,777 млрд рублей валовых сборов). Также планка в 2 млрд покорилась картинам ХОЛОП (3,1 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,97 млрд), Т-34 (2,3 млрд), ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,2 млрд) и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (2,05 млрд). В производстве четырех лент из данного списка принимала участие компания Yellow, Black and White.

Также примечательно, что ВЫЗОВ уже второй фильм в карьере режиссера Клима Шипенко, заработавший более в кинотеатрах более 2 млд. До этого данным достижением отметился ХОЛОП, выигравший «новогоднюю битву» 2019-2020 годов.

Производством картины, часть съемок которой действительно проходила в космосе, занимались госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами кинопроекта выступили Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Производственный бюджет картины достиг 906 млн рублей, из которых 500 млн составили невозвратные средства Фонда кино.

Фото: кадр со съемок фильма ВЫЗОВ

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