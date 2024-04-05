ТНТ подвел итоги первого квартала 2024 года

В январе-марте доля канала в его целевой аудитории 14-44 лет составила 8,36%

Телеканал ТНТ рассказал об успехах за первый квартал 2024 года.

По данным аналитической компании Mediascope, в январе-марте доля канала в его целевой аудитории 14-44 лет составила 8,36% (Mediascope, Россия 100+), что на 10% превышает результат 2022 года (7,58%). Стоит отметить, что весь 2023 год ТНТ закончил с долей 8,3%.

За указанный период ТНТ выпустил 27 проектов. В их числе были как новые шоу и сериалы («Бедные смеются, богатые плачут», «Камера Мотор», «Повышая градус», «Сокровища императора», «Новая Фабрика звезд» и другие), так и продолжения успешных франшиз канала.

Среди сериалов лучший результат по аудиторной доле показали социальная комедия «Повышая градус» (11,7%), комедия «Наследство» (10,4%), новый сезон ситкома «СашаТаня» (10,2%) и комедия «Камера Мотор» (10,1%).

ТНТ также активно сотрудничает со стримингами, показывая их сериалы. Так, например, проект Okko «Волшебный участок» показал долю 12,1%, а драмеди «Иви» «Лада Голд» – 8,0%.

Лидерами в сегменте шоу оказались проекты, связанные с экстрасенсами. Премьера «Новой Битвы экстрасенсов» показала результат 17,7% – это наибольшая доля среди всех проектов телеканала, выходивших с января по март 2024 года.

Среди новых сделок ТНТ за минувший квартал – эксклюзивный контракт с телеведущим Дмитрием Дибровым, который уже дебютировал на ТНТ в шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой. Кроме того, управляющий каналом субхолдинг «Газпром-Медиа» подписал соглашение с продюсерской компанией «Медиаслово», в результате чего получил право первого выбора всех новых сериальных проектов этого производителя и эксклюзивное право их показа в ТВ-эфире в течение пяти лет.