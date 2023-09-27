«Воздух» Алексея Германа-младшего попал в основной конкурс Токийского международного кинофестиваля
Автор: Илья Кувшинов
27 сентября 2023
Смотр пройдет с 23 октября по 1 ноября
Мировая премьера военной драмы Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ состоится на 36-м Токийском международном кинофестивале. По сообщению ТАСС, картина вошла в основной конкурс смотра.
По сюжету в авиационный полк во время Великой Отечественной войны прибывает подразделение юных летчиц. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что ничуть не хуже.
В фильме сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.
Международный кинофестиваль в Токио в этом году состоится с 23 октября по 1 ноября. Фильмом открытия смотра станет новая лента Вима Вендерса ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ.
Фото: кадр со съемок фильма ВОЗДУХ
Самое читаемое
В кинотеатре «Художественный» состоялась презентация ИРИПодробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 18–24 сентябряПодробнее
Предпродажи уикенда: «Неудержимые 4» отстают от «Переводчика»Подробнее
Александр Мамут и «Траст» прекратили все судебные спорыПодробнее
Якутская комедия «Кандидат» не получила прокатное удостоверение из-за пропаганды ЛГБТПодробнее
Сиквел «Чебурашки» запущен в производствоПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «Чужая»Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил боевик «Неудержимые 4»Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Лада Голд»Подробнее
Телеканал 2х2 сменил гендиректораПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшим релизом стал боевик «Неудержимые 4»Подробнее
В столице запустят Московскую цифровую киноплатформуПодробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 21–24 сентябряПодробнее
В России снизилась доля желающих платить за контент в ИнтернетеПодробнее
В Москве прошла премьера фильма «1993»Подробнее
Сценаристы и студии обсудили урегулирование нейросетей и отчисления со стриминговых сервисовПодробнее
Фильм-концерт Тейлор Свифт выйдет в мировой прокатПодробнее
Роберт де Ниро вернется к роли из «Таксиста» в рекламе UberПодробнее
В Сан-Себастьяне открылся 71-й международный кинофестивальПодробнее
Работа Российского оскаровского комитета приостановленаПодробнее