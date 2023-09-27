«Воздух» Алексея Германа-младшего попал в основной конкурс Токийского международного кинофестиваля

Смотр пройдет с 23 октября по 1 ноября

Мировая премьера военной драмы Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ состоится на 36-м Токийском международном кинофестивале. По сообщению ТАСС, картина вошла в основной конкурс смотра.

По сюжету в авиационный полк во время Великой Отечественной войны прибывает подразделение юных летчиц. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что ничуть не хуже.

В фильме сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и Мария Мельникова.

Международный кинофестиваль в Токио в этом году состоится с 23 октября по 1 ноября. Фильмом открытия смотра станет новая лента Вима Вендерса ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ.

Фото: кадр со съемок фильма ВОЗДУХ