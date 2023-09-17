Кинофестиваль в Торонто назвал победителей
Гран-при получила картина «Американское чтиво» Корда Джефферсона
17 сентября в Торонто завершился 48-й по счету кинофестиваль. Главный приз зрительских симпатий получила драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО Корда Джефферсона. В секции Midnight Madness гран-при удостоилась новая работа от режиссера БОРАТА и ДИКТАТОРА Ларри Чарльза DICKS: THE MUSICAL.
Обладательницей награды за лучший короткометражный фильм стала режиссер российского происхождения Дарья Кащеева, студентка чешской школы анимации FAMU. Ее картина «Электра» в этом году также участвовала в программе La Cinef (бывшая Cinefondation) Каннского кинофестиваля.
Полный список победителей
Приз зрительских симпатий
• Гран-при – АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО (American Fiction, реж. Корд Джефферсон)
• Второе место – ОСТАТКИ (The Holdovers, реж. Александр Пэйн)
• Третье место – МАЛЬЧИК И ПТИЦА (The Boy and the Heron, реж. Хаяо Миядзаки)
Приз зрительских симпатий (секция Midnight Madness)
• Гран-при – DICKS: THE MUSICAL, реж. Ларри Чарльз
• Второе место – УБИТЬ (Kill, реж. Никхил Бхат)
• Третье место – КРУТОЕ ЛЕТО (Hell of a Summer, реж. Финн Вульфхард, Билли Брайк)
Приз зрительских симпатий за лучший документальный фильм
• Гран-при – MR. DRESSUP: THE MAGIC OF MAKE BELIEVE, реж. Роберт Маккалум
• Второе место – SUMMER QAMP, реж. Джен Марковиц
• Третье место – MOUNTAIN QUEEN: THE SUMMITS OF LHAKPA SHERPA, реж. Люси Уокер
Приз программы «Платформа»
• ДОРОГОЙ ЯССИ (Dear Jassi, реж. Тарсем Сингх)
Лучший канадский полнометражный фильм
• Гран-при – СОЛО (Solo, реж. Софи Дюпюи)
• Почетное упоминание – КАРНАВАЛ (Kanaval, реж. Хенри Пардо)
Лучший короткий метр
• «Электра» (Electra, реж. Дарья Кащеева)
Лучший канадский короткометражный фильм
• «Родина» (Motherland, реж. Жасмин Мозаффари)
Приз жюри ФИПРЕССИ
• МОРСКАЯ ТРАВА (Seagrass, реж. Мередит Хама-Браун)
Фото: кадр из фильма АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО