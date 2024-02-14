Режисссер «Бамблби» может заняться полнометражными «Властелинами Вселенной»

Права на картину планирует приобрести Amazon MGM Studios

У многолетнего долгостроя Mattel появились подвижки – Deadline сообщает, что режиссер БАМБЛБИ и генеральный директор студии покадровой анимации Laika Трэвис Найт ведет переговоры насчет постановки полнометражного фильма ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ.

Учитывая его навыки работы как в анимационном, так и в игровом кино, руководители компании уже давно рассматривали Найта в качестве главного претендента: утверждается, что на прошлой неделе он даже провел презентацию своего видения проекта.

Права на картину планирует приобрести Amazon MGM Studios.

В основу картины ляжет оригинальный мультсериал 1980-х годов, рассказывающий о беззаботном принце Адаме, который может превращаться в Хи-Мэна, самого могучего воина в галактике – с помощью боевых товарищей и волшебного меча он регулярно отражает вражеские атаки на родную планету Этерния.

История о Хи-Мэне переносилась на большие экраны лишь однажды – в 1987 году Cannon Films сняла полнометражных ВЛАСТЕЛИНОВ ВСЕЛЕННОЙ с Дольфом Лундгреном и Фрэнком Ланджеллой, и тех пор Голливуд остается одержим возвращением франшизы в кинотеатры.

Фото: кадр из мультфильма «Хи-Мэн и Властелины Вселенной»