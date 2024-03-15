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Минюст РФ признал актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* иноагентами

Автор: БК

15 марта 2024

Ведомство расширило список в пятницу, 15 марта

В пятницу, 15 марта, Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов. В него вошли актер Семен Трескунов* и режиссер Роман Либеров*.

Семен Трескунов* дебютировал в кино в 12 лет: его первой ролью стала работа в драме АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ Всеволода Бенигсена. В числе киноработ актера – ПРИЗРАК Александра Войтинского, ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК Оксаны Карас, Т-34 Алексея Сидорова, РОДНЫЕ Ильи Аксенова и многие другие проекты. В прошлом году он снялся в новой картине Кирилла Серебренникова ИСЧЕЗНОВЕНИЕ о нацистском докторе Йозефе Менгеле.

Роман Либеров* известен своей фильмов картин о русских писателях (ИЛЬФИПЕТРОВ, НАПИСАНО СЕРГЕЕМ ДОВЛАТОВЫМ, СОХРАНИ МОЮ РЕЧЬ НАВСЕГДА), в которых он использует неигровые и постановочные съемки, мультипликацию, инсталляции, компьютерную графику и прочие выразительные средства. Режиссер также выступал автором и издателем серии комиксов «От руки».

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: YouTube

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