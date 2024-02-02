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Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал миллиард в российском прокате

Автор: БК

2 февраля 2024

Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 11:55 (мск) 2 февраля, кассовые сборы мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты.

Анимационный проект студии «Мельница» и кинокомпании «СТВ» стал 24-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и третьей за 2024 год – ранее в январе этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и ХОЛОП 2.

Стоит отметить, что ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ также стали самым успешным российским анимационным релизом в современной истории отечественного проката.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

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