Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал миллиард в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 11:55 (мск) 2 февраля, кассовые сборы мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты.

Анимационный проект студии «Мельница» и кинокомпании «СТВ» стал 24-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и третьей за 2024 год – ранее в январе этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и ХОЛОП 2.

Стоит отметить, что ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ также стали самым успешным российским анимационным релизом в современной истории отечественного проката.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ