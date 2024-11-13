Аудитория сериала «Триггер» на «Кинопоиске» превысила 7 млн подписчиков

Финал третьего сезона в день премьеры смотрел каждый шестой пользователь сервиса

7 ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютировала заключительная серия третьего сезона «Триггера».

Отмечается, что по итогам уикенда финал шоу с Максимом Матвеевым стал главным событием для аудитории платформы со времен цифровой премьеры комедии ХОЛОП 2 – в день премьеры его смотрел каждый шестой пользователь сервиса.

Общее количество подписчиков, смотрящих сериал, превысило 7 млн человек – причем, каждый подписчик учитывался в аудитории один раз, вне зависимости от того сколько эпизодов он посмотрел.

Сериал шоураннера Александры Ремизовой уже продлен на четвертый сезон.

Фото: кадр из сериала «Триггер»