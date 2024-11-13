top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Аудитория сериала «Триггер» на «Кинопоиске» превысила 7 млн подписчиков

Аудитория сериала «Триггер» на «Кинопоиске» превысила 7 млн подписчиков

Автор: Илья Кувшинов

13 ноября 2024

Финал третьего сезона в день премьеры смотрел каждый шестой пользователь сервиса

7 ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» дебютировала заключительная серия третьего сезона «Триггера».

Отмечается, что по итогам уикенда финал шоу с Максимом Матвеевым стал главным событием для аудитории платформы со времен цифровой премьеры комедии ХОЛОП 2 – в день премьеры его смотрел каждый шестой пользователь сервиса.

Общее количество подписчиков, смотрящих сериал, превысило 7 млн человек – причем, каждый подписчик учитывался в аудитории один раз, вне зависимости от того сколько эпизодов он посмотрел.

Сериал шоураннера Александры Ремизовой уже продлен на четвертый сезон.

Фото: кадр из сериала «Триггер»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2024 года
Подробнее
Фестиваль «Читка 3.0»: питчинг литературных прав
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 ноября 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Любовь Советского Союза» уверенно возглавила прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Любовь Советского Союза» отстает от «Праведника»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 7–10 ноября
Подробнее
Касса четверга: «Любовь Советского Союза» возглавила прокат
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом за три квартала 2024 года
Подробнее
Школа кино «Индустрия» открывает набор в Лабораторию креативного продюсирования
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за десять месяцев 2024 года
Подробнее
Премия «Ника» открыла прием заявок
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 3.0» объявил конкурсную программу
Подробнее
Lucasfilm готовит новую трилогию по вселенной «Звездных войн»
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Драма «Вечная зима» примет участие в Каирском кинофестивале
Подробнее
В ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с российскими кинематографистами
Подробнее
«VK Видео» может стать второй обязательной для предустановки видеоплатформой
Подробнее
Mubi отменил кинофестиваль в Стамбуле из-за запрета на показ фильма «Квир» Луки Гуаданьино
Подробнее
Китайский бокс-офис снизится на 27% к концу 2024 года
Подробнее
Стала известна программа конференции «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
Подробнее

Новости по теме

«Преступление и наказание» поставило рекорд по премьерной аудитории для сериалов на «Кинопоиске»
Подробнее
После замедления YouTube продолжает оставаться самым популярным видеосервисом в России
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
«Кинопоиск» вновь оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн рублей за пропаганду педофилии
Подробнее