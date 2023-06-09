Турецкий и корейский контент опередил голливудский в каталогах онлайн-кинотеатров

За полгода число американских фильмов и сериалов на платформах снизилось в восемь раз

Объем южнокорейского и турецкого контента в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах впервые превысил число единиц голливудской кинопродукции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Аналитики изучили каталоги «Кинопоиска», «Иви», Wink, Okko, Kion, Premier и more.tv и обнаружили, что число тайтлов, полноценно доступных для просмотра на этих площадках, варьируется от 200 до 270.

Это объясняется уходом американских мейджоров с российского рынка и истечением лицензионных соглашений. Еще в начале года число единиц голливудского контента у онлайн-кинотеатров было в 8-10 раз больше (в среднем 2200 наименований).

Опустевшую нишу онлайн-кинотеатры пытаются заполнить контентом из других стран, в первую очередь, из Турции и Южной Кореи. Массово закупать фильмы и сериалы из этих стран начали еще прошлым летом.

Больше всего контента южнокорейского производства аналитики TelecomDaily обнаружили в библиотеке «Кинопоиска» — 276 наименований. Далее следует «Иви» — 239 единиц, у Wink — 227, у Okko — 221, у Kion — 194.

Объемы турецкого контента пока ниже, здесь лидирует «Иви» — 63 наименования, на втором месте «Кинопоиск» — 44, Wink — 33, Okko — 28 и more.tv — 22. Представители онлайн-кинотеатров отмечают, что высокий спрос на турецкие фильмы и сериалы ощутимо поднял закупочные цены.

По оценкам директора Okko по контенту Эльвиры Дмитриевской, турецкий и корейский контент смотрит каждый десятый пользователь сервиса, «и это не предел». Она приводит такие данные: за январь—апрель 2023 года время смотрения корейского контента на платформе выросло почти на 140% год к году, а турецкого — на 180%.

В процентном отношении доля турецкого и корейского контента в библиотеках онлайн-кинотеатров колеблется от 3% до 8% и растет, хотя представители онлайн-кинотеатров утверждают, что для них этот сегмент не является приоритетным.

В TelecomDaily отмечают, что несмотря на активный импорт, основная борьба между конкурирующими платформами развернется, главным образом, за счет отечественного производителя. Если в 2022 году в России было выпущено 94 единицы контента, то в этом году количество ориджиналс может превысить планку в 150 наименований.