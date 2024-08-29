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«Тур с Иванушками» выйдет в прокат в Турции и ОАЭ

Автор: БК

29 августа 2024

Релиз картины на этих территориях состоится уже 30 августа

Музыкальная комедия ТУР С ИВАНУШКАМИ выходит в международный прокат – уже 30 августа лента дебютирует на экранах Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

Прокатчиком ленты в Турции выступает компания Kunay Film. Картина о приключениях трёх подруг будет показана на русском языке с турецкими субтитрами.

Партнер в ОАЭ – компания Empire Entertainment, основанная в 1919 году и известная тем, что осуществляет прокат контента компании Sony во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки. В Объединенных Арабских Эмиратах фильм кинокомпании Monumental Vision будет продемонстрирован на русском языке с арабскими и английскими субтитрами.

Помимо этого, сейчас идут переговоры о продаже международных прав на ТУР С ИВАНУШКАМИ с партнерами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

Фото: кадр из фильма ТУР С ИВАНУШКАМИ

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