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Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

12 января 2024

Лидером уже восьмой год подряд становится «Россия 1»

Аналитическая платформа Mediascope подвела итоги телесмотрения в России за 2023 год – самым популярным каналом по доле общей аудитории (среднему количеству человек, смотревших телеканал, выраженному в процентах от всей телеаудитории) уже восьмой год подряд стал «Россия 1». Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что его доля по сравнению с показателями за 2022 год увеличилась на 0,1% до 15,5%. Его рейтинг, в свою очередь, упал на 0,1% до 2%.

Второе место досталось НТВ, общая доля которого выросла на 0,1% до 8,8%, а бронзу получил «Первый канал» – его доля по итогам минувшего года составила 8,1% (9,4% в 2022-м).

«Пятый канал» (6,3%) расположился на четвертом месте, а на пятом оказался РЕН ТВ (5,3%). «ТВ Центр» (4,4%) занял шестое место, сместив СТС (4,1%) на седьмое место, а телеканал «Домашний» (4%) опустился на восьмую строку. Девятое место досталось ТНТ (3,7%), а замкнула десятку лучших «Россия 24» (2,6%).

Стоит также отметить, что рейтинг, который считается от всего населения страны, сократился почти у всех телеканалов (за исключением ТНТ, продемонстрировавшего прирост на 0,1%) из-за общемировой тенденции падения телесмотрения.

Фото: Freepik

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