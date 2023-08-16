Впервые в истории доля традиционного ТВ в США упала ниже 50%

В свою очередь, доля людей, использующих стриминговые сервисы, почти достигла 39%

Эра телевидения уходит, даже несмотря на рост цен на стриминговые сервисы по миру – CNBS приводит отчет Nielsen, в котором сообщается о том, что доля традиционного ТВ-вещания в США впервые в истории упала ниже 50%.

Количество зрителей, пользующихся платным телевидением, сократилось до 29,6%, а доля людей с традиционным вещанием – вообще до 20%. В это же время доля людей, использующих стриминговые сервисы, почти достигла 39%.

Происходящее с платным телевидением в Штатах вполне логично: в последние годы потребители все больше выбирают потоковое вещание, особенно со времен пандемии. Крупные провайдеры вроде Comcast и Charter регулярно сообщают об оттоке клиентов – так, например, за второй квартал этого года они потеряли 543 тыс и 200 тыс пользователей соответственно.

Несмотря на популярность онлайн-кинотеатров, количество подписчиков у крупных сервисов (например, Netflix и Disney+) стало расти в разы медленнее, чем у молодых конкурентов (Paramount+ и Peacock) – что не сильно играет на руку их прибыльности.

В отчете также отмечается, что важной частью стратегии по уменьшению затрат для стримингов является сокращение расходов на оригинальный контент, потому что большим спросом у зрителя все равно пользуются лицензированные проекты. Так, например, для Netflix недавним хитом стал сериал «Форс-мажоры» с Меган Маркл, который с 2011 года демонстрировался по кабельному каналу USA Network – по данным Nielsen, в июле на Netflix и Peacock его смотрели 18 млрд минут.

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