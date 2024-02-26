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В Москве начался новый этап реставрации кинотеатра «Ударник»

Автор: Илья Кувшинов

26 февраля 2024

Все работы планируется завершить до конца 2027 года

В центре Москвы стартовал новый этап реставрации «Ударника» – сейчас специалисты приступили к восстановлению раздвижного потолка кинотеатра.

Памятник конструктивизма, расположенный на пересечении улицы Серафимовича и Болотной набережной, открылся в ноябре 1931 года и стал первым кинотеатром в стране, созданным специально для звукового кино. «Это был самый крупный и оснащенный новейшей техникой кинотеатр с уникальной архитектурой и раздвижным потолком-куполом. Сейчас специалисты уже приступили к разбору покрытия и обрешетки старой кровли, чтобы вернуть зданию его визитную карточку», – заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что в кинотеатре уже завершены первичные работы по устройству противофильтрационной завесы, которая защищает его от высокого уровня подземных вод, а также ведется усиление существующих фундаментов фасадных кирпичных стен.

Все работы планируется закончить до конца 2027 года. Реставраторам еще предстоит раскрыть заложенные проемы на фасаде кинотеатра, сохранить и воссоздать куполообразные потолки на первом этаже, очистить поверхности фасадов от красочных слоев, удалить ремонтные штукатурные вставки, демонтировать бетонную облицовку цоколя, заменить окна и двери. 

Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

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