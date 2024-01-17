Россия стала лучшей международной территорией для французского кино в 2023 году

Количество проданных билетов на французские проекты составило 7,09 млн

Компания Unifrance, занимающаяся продвижением французского кино по миру, подвела итоги минувшего года. По сообщению Deadline, Россия стала лучшей международной территорией для французских проектов в 2023 году, несмотря на текущие сложные политические отношения с Европой.

Согласно данным Unifrance, на Россию пришлось 7,09 млн проданных билетов, что составило 20% от общего количества международных сеансов для всего французского кинематографа (37,4 млн). Самыми успешными проектами стали мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (3,53 млн билетов) и историческая драма ЖАННА ДЮБАРРИ с Джонни Деппом (1 млн билетов).

Внушительные результаты вызвали серьезные дебаты среди французских кинематографистов и прокатчиков на тему – стоит ли продавать свое кино в Россию в такое непростое время? Так, например, продюсер ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТА Атон Сумаш отметил, что его компания пока не планирует заключать сделку на предпродажу сиквела мультфильма, а будет ждать дальнейшего развития событий.

Руководитель отдела продаж Films du Losange Элис Лисорт, в свою очередь, заявила, что решения по каждому отдельному проекту, на которые приходят предложения из России, принимаются режиссерами и продюсерами индивидуально.

Продюсер Бертран Февр сказал, что ему принципиально не нравится идея ограничения продаж фильмов на определенные территории. Тем не менее, глава компании Le Bureau отметил, что некоторое время назад предложил своим российским партнерам приобрести права на триллер ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА с Изабель Юппер, однако те ответили отказом – по словам Февра, ему было сказано, что русские зрители не слишком любят истории о разоблачителях и не смогут понять мотивы главной героини, решившей раскрыть секретную информацию о французском ядерном секторе.

Фото: кадр из фильма ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ