Названы самые популярные сериалы на американских стримингах в 2023 году

Топ оригинальных проектов возглавил «Тед Лассо», а библиотечных – «Форс-мажоры»

Американские сервисы продолжают подводить итоги ушедшего года.

Согласно отчету Nielsen, который приводит Deadline, самым популярным оригинальным проектом на платформах стал сериал Apple TV+ «Тед Лассо». Драмеди с Джейсоном Судейкисом смогло набрать 16,9 млрд минут просмотров.

Второе место досталось конспирологическому триллеру Netflix «Ночной агент» (14,4 млрд минут). Также в топе оказались «Джек Райан» от Amazon Prime Video и «Мандалорец» от Disney+, а оставшаяся часть десятки лучших ушла другим проектам Netflix.

Самым популярным «библиотечным» сериалом за 2023 год стала юридическая драма «Форс-мажоры», сумевшая набрать 57,5 млрд минут просмотров. Внушительные результаты также продемонстрировали «Морская полиция: Спецотдел» (39,4 млрд) и «Анатомия страсти» (38,6 млрд).

Стоит отметить, что даже «Сверхъестественное», замкнувшее десятку самых популярных сериалов на стримингах с результатом в 22,8 млрд минут, продемонстрировало лучшие показатели, чем любой оригинальный проект платформ за 2023 год, что еще лишь раз говорит о силе библиотечных тайтлов на сервисах.

Фото: кадр из сериала «Тед Лассо»