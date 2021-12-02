Холдинг Алишера Усманова выходит из капитала VK

Покупателем доли USM станет группа СОГАЗ

Холдинг USM Алишера Усманова продает группе СОГАЗ свою долю 45% в капитале «МФ Технологии», которая контролирует 57% голосов VK.

Как пояснили представители USM, речь идет о продаже 45-процентной доли в «МФ Технологии», принадлежавшей «МегаФону», который принадлежит холдингу Усманова. Еще 9% USM владел в «МФ Технологии» напрямую. В USM сообщили РБК, что пакет «находится в сделке с Газпромбанком». Уточнить, на какой стадии находятся переговоры и завершена ли сделка, представители компании отказались.

Владельцами «МФ Технологии» в момент создания, в 2018 году, являлись «МегаФон», Газпромбанк, «РТ-Развитие бизнеса» (дочерняя компания «Ростеха») и USM. Осенью 2019 года Сбербанк купил 35% данной компании у Газпромбанка и 1% у «Ростеха» за 11,3 млрд рублей. Тогда состав акционеров компании распределился следующим образом: 45% принадлежали «МегаФону», 36% были у Сбербанка, 10% у «Ростеха» и 9% у USM Holdings. Однако в ноябре 2021 года «Сбер» продал свою долю обратно Газпромбанку за 12,8 млрд рублей.

По данным на 27 октября, владельцами СОГАЗа выступают акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук, его супруга и их деловые партнеры (вместе — 32,3%), а также «Газпром» и его структуры (23,7%), ВТБ (10%), Михаил Шеломов (12,5%) и «СГ-Инвест» (16,5%), связанной с топ-менеджментом компании.

«Акционерное участие в VK Group во многом определило развитие и стало важной частью истории нашего холдинга. Наш подход — максимальная свобода действий для молодого и энергичного менеджмента, поэтому еще три года назад я и мои партнеры передали право голосовать нашими акциями VK ее руководству. Сегодня мы выходим из капитала компании, оставляя ее на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в ее будущем», — отметил Усманов.