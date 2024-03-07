Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк

Съемки проекта начнутся в следующем году

Компания «Марс Медиа» и Киностудия им. М. Горького приступили к разработке новой адаптации киносказки ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА Александра Роу.

Ожидается, что съемки проекта начнутся в следующем году. Над сценарием грядущей картины работала Евгения Хрипкова (МАЛЬВИНА, «Звоните ДиКаприо!»), а ее продюсерами выступят Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Виктория Локтева-Добрынина, Юлиана Слащева, Лика Бланк и Асмик Мовсисян.

Информации об актерском составе и режиссере пока нет.

Оригинальная лента 1970 года рассказывала о царе Еремее, который ради спасения собственной жизни заключает сделку с владыкой подводного царства и соглашается отдать ему что-то, чего он не знает в собственном королевстве. Вернувшись домой, Еремей с ужасом узнает, что жена родила ему наследника, и мальчик как раз подходит под условия сделки – чтобы не отдавать сына Чудо-Юдо, царь выдает за своего ребенка рыбацкого сына.

Главные роли в картине по мотивам русской народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» и баллады Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» тогда исполнили Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Татьяна Клюева и Алексей Катышев.

Фото: кадр из фильма ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА