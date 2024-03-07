top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк

Киносказка «Варвара-краса, длинная коса» получит современный ремейк

Автор: Илья Кувшинов

7 марта 2024

Съемки проекта начнутся в следующем году

Компания «Марс Медиа» и Киностудия им. М. Горького приступили к разработке новой адаптации киносказки ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА Александра Роу.

Ожидается, что съемки проекта начнутся в следующем году. Над сценарием грядущей картины работала Евгения Хрипкова (МАЛЬВИНА, «Звоните ДиКаприо!»), а ее продюсерами выступят Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Виктория Локтева-Добрынина, Юлиана Слащева, Лика Бланк и Асмик Мовсисян.

Информации об актерском составе и режиссере пока нет.

Оригинальная лента 1970 года рассказывала о царе Еремее, который ради спасения собственной жизни заключает сделку с владыкой подводного царства и соглашается отдать ему что-то, чего он не знает в собственном королевстве. Вернувшись домой, Еремей с ужасом узнает, что жена родила ему наследника, и мальчик как раз подходит под условия сделки – чтобы не отдавать сына Чудо-Юдо, царь выдает за своего ребенка рыбацкого сына.

Главные роли в картине по мотивам русской народной сказки «Морской царь и Василиса Премудрая» и баллады Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» тогда исполнили Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Татьяна Клюева и Алексей Катышев.

Фото: кадр из фильма ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Приключения Петрова и Васечкина» получат полнометражное продолжение
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 февраля – 3 марта 2024 года
Подробнее
«Мастер и Маргарита» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта»
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил деловую программу
Подробнее
Опубликован отчет по рынку российских онлайн-кинотеатров за 2023 год
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках марта
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках марта
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Касса четверга: «Лед 3» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: в топ-10 попали сразу четыре новинки
Подробнее
Okko рассказал о новинках марта
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Онегин» опережает «Мастера и Маргариту»
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры не планируют увеличивать покупки зарубежных проектов
Подробнее
«Холоп» получит третий фильм
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером третью неделю подряд
Подробнее
НМГ создаст лабораторию для разработки дебютных фильмов и сериалов
Подробнее
В Москве прошел показ финальной серии «Трудных подростков»
Подробнее