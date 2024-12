Генеральный продюсер METRAFILMS запустил производственную компанию в Ирландии

Продакшн Lazy Sunday займется созданием игровых и анимационных проектов для международной аудитории

Генеральный продюсер METRAFILMS Артем Васильев рассказал в разговоре с Variety, что запустил производственную компанию Lazy Sunday в Ирландии.

Она займется разработкой и продюсированием игровых и анимационных проектов для международной аудитории. На деле продакшн является ребрендингом ирландского подразделения продюсерской компании, Film and Music Entertainment, основанной Майком Дауни, которую теперь возглавил Васильев. Продюсер надеется, что продакшн станет мостиком, соединяющим Западную и Восточную Европу, а также свяжет его с нынешней базой операций в Молдове.

Одним из анонсированных проектов стал новый фильм Кирилла Соколова ОДИН В ОКЕАНЕ (Alone in the Ocean). В основу картины ляжет автобиография океанографа Славы Курилова, который в 1974 году бежал из СССР, выпрыгнув за борт круизного лайнера и доплыв до Филиппин. Утверждается, что сейчас ведутся переговоры со звездой класса «А» на главную роль.

Помимо этого, Lazy Sunday разрабатывает драму MALIKA Наталии Уваровой, хоррор A MOST DELIGHTFUL GAME от продюсеров Владислава Северцева и Милоша Джукевича, триллер BAD NEWS от сценариста Ильи Зофина и женский проект о жизни в Казахстане.

Также Васильев сообщил, что оператор и режиссер Роман Васьянов поставит трагикомедию THE TELLER TRIP по сценарию Олега Негина (НЕЛЮБОВЬ, ЛЕВИАФАН). В центре сюжета – друг, который приезжает к некогда успешному пластическому хирургу на роскошный остров. Производство должно начаться в Юго-Восточной Азии в конце 2025 или начале 2026 года.

Алиса Хазанова, в свою очередь, снимет балетную драму SUPERNOVA. Сценарий фильма, основанного на истории жизни артистки балета Оксаны Кардаш, которая также исполнит главную роль, пишет Антон Яруш (ДЫЛДА).

Режиссер «Юззза» Стас Иванов пишет сценарий спортивной драмы MY GIANT. Фильм расскажет о вьетнамском студенте, который неожиданно попадает в мир профессионального баскетбола. Также Иванов уже отснял 8-серийный проект "High Season", который сейчас находится на стадии постпродакшна.

В числе других телевизионных проектов Lazy Sunday – англоязычная сериальная адаптация детектива Алисы Хазановой БЕЛЫЙ СПИСОК, комедийный мини-сериал "Fingerblast" и четыре анимационных шоу.