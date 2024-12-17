top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Генеральный продюсер METRAFILMS запустил производственную компанию в Ирландии

Генеральный продюсер METRAFILMS запустил производственную компанию в Ирландии

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2024

Продакшн Lazy Sunday займется созданием игровых и анимационных проектов для международной аудитории

Генеральный продюсер METRAFILMS Артем Васильев рассказал в разговоре с Variety, что запустил производственную компанию Lazy Sunday в Ирландии.

Она займется разработкой и продюсированием игровых и анимационных проектов для международной аудитории. На деле продакшн является ребрендингом ирландского подразделения продюсерской компании, Film and Music Entertainment, основанной Майком Дауни, которую теперь возглавил Васильев. Продюсер надеется, что продакшн станет мостиком, соединяющим Западную и Восточную Европу, а также свяжет его с нынешней базой операций в Молдове.

Одним из анонсированных проектов стал новый фильм Кирилла Соколова ОДИН В ОКЕАНЕ (Alone in the Ocean). В основу картины ляжет автобиография океанографа Славы Курилова, который в 1974 году бежал из СССР, выпрыгнув за борт круизного лайнера и доплыв до Филиппин. Утверждается, что сейчас ведутся переговоры со звездой класса «А» на главную роль.

Помимо этого, Lazy Sunday разрабатывает драму MALIKA Наталии Уваровой, хоррор A MOST DELIGHTFUL GAME от продюсеров Владислава Северцева и Милоша Джукевича, триллер BAD NEWS от сценариста Ильи Зофина и женский проект о жизни в Казахстане.

Также Васильев сообщил, что оператор и режиссер Роман Васьянов поставит трагикомедию THE TELLER TRIP по сценарию Олега Негина (НЕЛЮБОВЬ, ЛЕВИАФАН). В центре сюжета – друг, который приезжает к некогда успешному пластическому хирургу на роскошный остров. Производство должно начаться в Юго-Восточной Азии в конце 2025 или начале 2026 года.

Алиса Хазанова, в свою очередь, снимет балетную драму SUPERNOVA. Сценарий фильма, основанного на истории жизни артистки балета Оксаны Кардаш, которая также исполнит главную роль, пишет Антон Яруш (ДЫЛДА).

Режиссер «Юззза» Стас Иванов пишет сценарий спортивной драмы MY GIANT. Фильм расскажет о вьетнамском студенте, который неожиданно попадает в мир профессионального баскетбола. Также Иванов уже отснял 8-серийный проект "High Season", который сейчас находится на стадии постпродакшна.

В числе других телевизионных проектов Lazy Sunday – англоязычная сериальная адаптация детектива Алисы Хазановой БЕЛЫЙ СПИСОК, комедийный мини-сериал "Fingerblast" и четыре анимационных шоу.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Централ Партнершип» представил проекты на 2024–2029 годы
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 декабря 2024 года
Подробнее
«Последний ронин» продан сразу на несколько международных территорий
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры прокомментировали закон о получении прокатных удостоверений
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый год»
Подробнее
Эдуард Суворов снят с должности гендиректора «Ленфильма»
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Баба Яга» превзошла деревенские и новогодние приключения Манюни
Подробнее
Онлайн-кинотеатры могут обязать получать прокатные удостоверения
Подробнее
Касса четверга: «Баба Яга спасает Новый год» возглавила прокат
Подробнее
Малая форма: состояние короткометражного кино в России
Подробнее
Врачи стали самыми популярными героями современных фильмов и сериалов
Подробнее
Фестиваль «Хомякон» представил программу
Подробнее
Фильм «Руки вверх!» вернулся на российские онлайн-платформы
Подробнее
Новая производственная компания Тома Холланда заключила контракт с Sony
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря
Подробнее
Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки «Руки Вверх!» на стримингах
Подробнее
Надежда Андрющенко официально займет должность гендиректора «Ленфильма»
Подробнее
Волшебники против богатырей: анализ грядущей «новогодней битвы»
Подробнее
Аудитория российских видеосервисов показала серьезный рост в 2024 году
Подробнее

Новости по теме

«Метрафильмс» продюсера Артема Васильева начнет снимать сериалы
Подробнее