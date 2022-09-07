Гендиректор «Иви» рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии

Николай Васильков также назвал средний бюджет производства оригинальных сериалов

Генеральный директор «Иви» Николай Васильков в интервью «Ведомостям» рассказал о стратегии развития онлайн-кинотеатра, о задаче стать операционно прибыльной компанией, изменениях в контентной стратегии и многом другом.

По словам главы компании, за счет мобильной подписки планируется привлечь новых подписчиков и увеличить время смотрения на платформе. По итогам первой половины 2022 года, доля тех, кто уже был подписчиком «Иви», составляет 60% в привлечении аудитории, 40% — новые пользователи. Васильков отметил, что основные точки входа в «Иви» — это мобильная платформа и web. Из-за высокого уровня пиратства в web-среде, для привлечения новой аудитории был выбран mobile. Видеосервис также планирует выстроить позиционирование, благодаря которому у пользователя возникнет какая-то ассоциация и эмоциональная связь с «Иви». Третья активность компании — приоритизация, а именно — отказ от проектов, партнеров, подписчиков, с которыми у «Иви» нет «равноценного обмена».

Гендиректор онлайн-кинотеатра заявил, что по итогам 2021 года выручка «Иви» по МСФО составила 11,9 млрд рублей, еще порядка 8,7 млрд находятся на счетах. За аналогичный период 60% выручки пришлось на подписку, 20% — на транзакционную модель, еще 20% пришлись на рекламную модель. Из-за остановки выпуска голливудских киноновинок в России, доля транзакционной модели снизилась до 7%, а доля AVoD — до 14% из-за ухода из России крупных зарубежных рекламодателей.

У компании также появилась новая статья доходов — продажа оригинального контента «Иви». В частности, речь идет о сериалах «Химера» и «Замерзшие» продюсерской компании «Среда», третий проект — мистическая драма «13 клиническая», а также мистический триллер «Пансион» QS Films. Часть этих проектов будут показаны на «Иви» по модели binge watching (релиз полного сезона в день премьеры). Приоритетными покупателями оригинального контента для «Иви» является ТВ. Благодаря продаже проектов ожидается, что в IV квартале 2022 года расходы компании будут превышать доходы на 13%, в I квартале 2023 года этот показатель может составит 6%. Таким образом, отмечает Васильков, во II квартале «Иви» перестанет быть операционно убыточной компанией.

«Иви» в 2023 году планирует выпустить 18 оригинальных проектов вместо ранее планируемых 40 тайтлов. По сериалам онлайн-кинотеатр не планирует работать в копродукции с коллегами по рынку, поскольку, подчеркнул гендиректор компании, «в таком случае задача получить эмоциональную связь с подписчиками решаться не будет». При этом в производстве полного метра партнерская модель будет сохранена — компания «Централ Партнершип» выступит как соинвестором некоторых проектов, так и кинопрокатчиком совместных фильмов. Какие-то из проектов «Иви» могут появиться не только на ТВ, но и на других видеосервисах, заявил Васильков.

На данный момент на производство оригинального контента «Иви» тратит 20–25 млн рублей за зрительский час, средний бюджет производства одного сезона сериала – 200–250 млн рублей. На маркетинг также выделяется порядка 100 млн рублей, плюс антипиратская защита.

На контент крупнейших зарубежных студий приходится 40% смотрения контента на «Иви». Васильков отметил, что контракты с мейджорами в этом году статус-кво. При исчезновении мейджорского контента из библиотеки, потери в рентабельности бизнеса могут составить, по оценкам главы компании, 15–20 п. п. Онлайн-кинотеатр сократил размер своей библиотеки с 11 000 тайтлов до порядка 6000, оставив таким образом контент, который генерирует 95% смотрения.

Васильков также заявил, что в случае, если компания реализует свою стратегию, она точно будет «одним из лидеров рынка, с прибыльным, растущим на 30–40% в год бизнесом». «Быть лидером любой ценой – не наша цель», — заключил гендиректор «Иви».