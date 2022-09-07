top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Гендиректор «Иви» рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии

Гендиректор «Иви» рассказал о ключевых задачах компании, структуре выручки и контентной стратегии

Автор: БК

7 сентября 2022

Николай Васильков также назвал средний бюджет производства оригинальных сериалов

Генеральный директор «Иви» Николай Васильков в интервью «Ведомостям» рассказал о стратегии развития онлайн-кинотеатра, о задаче стать операционно прибыльной компанией, изменениях в контентной стратегии и многом другом. 

По словам главы компании, за счет мобильной подписки планируется привлечь новых подписчиков и увеличить время смотрения на платформе. По итогам первой половины 2022 года, доля тех, кто уже был подписчиком «Иви», составляет 60% в привлечении аудитории, 40% — новые пользователи. Васильков отметил, что основные точки входа в «Иви» — это мобильная платформа и web. Из-за высокого уровня пиратства в web-среде, для привлечения новой аудитории был выбран mobile. Видеосервис также планирует выстроить позиционирование, благодаря которому у пользователя возникнет какая-то ассоциация и эмоциональная связь с «Иви». Третья активность компании — приоритизация, а именно — отказ от проектов, партнеров, подписчиков, с которыми у «Иви» нет «равноценного обмена». 

Гендиректор онлайн-кинотеатра заявил, что по итогам 2021 года выручка «Иви» по МСФО составила 11,9 млрд рублей, еще порядка 8,7 млрд находятся на счетах. За аналогичный период 60% выручки пришлось на подписку, 20% — на транзакционную модель, еще 20% пришлись на рекламную модель. Из-за остановки выпуска голливудских киноновинок в России, доля транзакционной модели снизилась до 7%, а доля AVoD — до 14% из-за ухода из России крупных зарубежных рекламодателей.

У компании также появилась новая статья доходов — продажа оригинального контента «Иви». В частности, речь идет о сериалах «Химера» и «Замерзшие» продюсерской компании «Среда», третий проект — мистическая драма «13 клиническая», а также мистический триллер «Пансион» QS Films. Часть этих проектов будут показаны на «Иви» по модели binge watching (релиз полного сезона в день премьеры). Приоритетными покупателями оригинального контента для «Иви» является ТВ. Благодаря продаже проектов ожидается, что в IV квартале 2022 года расходы компании будут превышать доходы на 13%, в I квартале 2023 года этот показатель может составит 6%. Таким образом, отмечает Васильков, во II квартале «Иви» перестанет быть операционно убыточной компанией. 

«Иви» в 2023 году планирует выпустить 18 оригинальных проектов вместо ранее планируемых 40 тайтлов. По сериалам онлайн-кинотеатр не планирует работать в копродукции с коллегами по рынку, поскольку, подчеркнул гендиректор компании, «в таком случае задача получить эмоциональную связь с подписчиками решаться не будет». При этом в производстве полного метра партнерская модель будет сохранена — компания «Централ Партнершип» выступит как соинвестором некоторых проектов, так и кинопрокатчиком совместных фильмов. Какие-то из проектов «Иви» могут появиться не только на ТВ, но и на других видеосервисах, заявил Васильков.

На данный момент на производство оригинального контента «Иви» тратит 20–25 млн рублей за зрительский час, средний бюджет производства одного сезона сериала – 200–250 млн рублей. На маркетинг также выделяется порядка 100 млн рублей, плюс антипиратская защита.

На контент крупнейших зарубежных студий приходится 40% смотрения контента на «Иви». Васильков отметил, что контракты с мейджорами в этом году статус-кво. При исчезновении мейджорского контента из библиотеки, потери в рентабельности бизнеса могут составить, по оценкам главы компании, 15–20 п. п. Онлайн-кинотеатр сократил размер своей библиотеки с 11 000 тайтлов до порядка 6000, оставив таким образом контент, который генерирует 95% смотрения.

Васильков также заявил, что в случае, если компания реализует свою стратегию, она точно будет «одним из лидеров рынка, с прибыльным, растущим на 30–40% в год бизнесом». «Быть лидером любой ценой – не наша цель», — заключил гендиректор «Иви». 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Российское авторское общество подало иски к «КАРО» и объединенной киносети
Подробнее
IVI объявил о запуске мобильной подписки
Подробнее
Объявлены победители 44-го Московского международного кинофестиваля
Подробнее
«Дом Дракона» показал лучший старт в «Амедиатеке»
Подробнее
Premier рассказал о новинках сентября 2022 года
Подробнее
IVI анонсировал новинки сентября 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры выбился «Календарь ма(й)я»
Подробнее
Рубен Дишдишян станет партнером кинопрокатной компании, основанной менеджерами Universal
Подробнее
XVI Большой фестиваль мультфильмов объявил даты проведения
Подробнее
Okko рассказал про обновления библиотеки сентября 2022 года
Подробнее
Бизнес-площадка 44-го Московского международного кинофестиваля подвела итоги работы
Подробнее
Объявлена предварительная программа Санкт-Петербургского международного контент-форума
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лидером стала отечественная картина «Календарь ма(й)я»
Подробнее
Российские кинокомпании презентуют более 160 проектов на рынке Broadcast Worldwide 2022
Подробнее
В столице состоялась церемония закрытия 44-го ММКФ
Подробнее
Касса четверга: «Календарь ма(й)я» взобрался на первую строчку
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Календарь ма(й)я» опережает «Артек»
Подробнее
Около 40% зрителей стали реже посещать кинотеатры после ухода голливудских мейджоров из России
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 сентября 2022 года
Подробнее
В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Контейнер»
Подробнее