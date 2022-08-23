top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Глава объединенной киносети раскритиковал Минкультуры РФ за отсутствие диалога с отраслью

Глава объединенной киносети раскритиковал Минкультуры РФ за отсутствие диалога с отраслью

Автор: БК

23 августа 2022

Также Алексей Васясин предложил шаги для спасения отечественных кинотеатров

Глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин в интервью РБК рассказал, как Минкультуры РФ реагирует на предложения Ассоциации владельцев кинотеатров для выхода из сложившегося экономического состояния отрасли. Васясин подчеркнул, что культура никогда не была первичной для государства, а также кинотеатрам не отказали в помощи. «Нам сказали, что пока не до нас».

Васясин заявил, что хотел бы большей активности со стороны ведомства для разработки совместного с участниками индустрии плана и его исполнения. «Никто не собирал всех участников рынка, для того чтобы на уровне какой-то рабочей группы сделать реальный план по выходу из создавшейся ситуации», — заявил Васясин, подчеркнув, что единожды состоялась встреча с бывшей главой департамента кинематографии Минкультуры Светланой Максимченко, однако в июне 2022 года она покинула ведомство. «Министр с нами не встречалась, что очень печально. Каких-то продуктивных рабочих схем создано не было». 

Кроме того, глава Объединенной киносети отметил, что кинотеатры являются локомотивом индустрии, и без них ни один фильм ни с каким бюджетом не окупится. Также Васясин подчеркнул, что кинотеатры являются важным инструментом воспитания детей, молодежи и важным местом для формирования правильной личности. 

По мнению Васясина, чтобы спасти кинотеатры, нужно сделать три вещи. «Первое: изменить систему мотивации продюсеров, чтобы они зарабатывали не на производстве фильма, а на бокс-офисе. Необходимо распределять выделяемые на кино деньги между продакшеном и маркетингом и строго отслеживать, чтобы все картины, на которые был выделен бюджет, дошли до кинотеатров. Второе: выделить деньги напрямую кинотеатрам, чтобы мы дожили до будущих премьер. Третье, уже формальные процедуры: снижение соцналогов, НДС, возможность закрытия убыточных кинотеатров и более прозрачная схема работы с Российским авторским обществом». 

Глава киносети напомнил, что, по разным оценкам, для того чтобы кинотеатрам не обанкротится, им необходимо порядка 6–10 млрд рублей в год. Пока, отметил Васясин, около 20–30% залов объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» не работают по будням и открываются только по выходным.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«КАРО.Арт» запускает собственный кинофестиваль
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил программу
Подробнее
Из каталогов российских онлайн-кинотеатров начали исчезать крупные тайтлы
Подробнее
Новым руководителем Госфильмофонда назначен Александр Павлов
Подробнее
«Мажор 2» может выйти в кинотеатральный прокат
Подробнее
Депутат Госдумы предложил законопроект о получении принудительной лицензии
Подробнее
Кинофестиваль «Одна шестая» подвел итоги
Подробнее
Сроки проведения СПбМКФ и выставок «КиноТеатр Экспо» и «Контент Экспо» сдвинулись на один день
Подробнее
Стали известны даты проведения и название нового столичного фестиваля авторского кино
Подробнее
Прокат российского кино в Германии может возобновиться в 2023 году
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавил триллер «Челюсти. Столкновение»
Подробнее
Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и продюсера фестиваля «Короче»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 15 по 21 августа
Подробнее
Драму «По-мужски» с Антоном Лапенко назвали лучшим российcким дебютом на «Одной шестой»
Подробнее
Чистая прибыль МТС во втором квартале составила 10,9 млрд рублей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 августа
Подробнее
Предпродажи уикенда: хоррор «Челюсти. Столкновение» обошел «Монстра глубины»
Подробнее
Официальная касса России: тройку лидеров уикенда составили новинки
Подробнее
В Калининграде наградили победителей студлаборатории «Короче»
Подробнее
Касса четверга: хоррор «Челюсти. Столкновение» ненамного обошел «Вышку»
Подробнее