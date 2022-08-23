Глава объединенной киносети раскритиковал Минкультуры РФ за отсутствие диалога с отраслью

Также Алексей Васясин предложил шаги для спасения отечественных кинотеатров

Глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин в интервью РБК рассказал, как Минкультуры РФ реагирует на предложения Ассоциации владельцев кинотеатров для выхода из сложившегося экономического состояния отрасли. Васясин подчеркнул, что культура никогда не была первичной для государства, а также кинотеатрам не отказали в помощи. «Нам сказали, что пока не до нас».

Васясин заявил, что хотел бы большей активности со стороны ведомства для разработки совместного с участниками индустрии плана и его исполнения. «Никто не собирал всех участников рынка, для того чтобы на уровне какой-то рабочей группы сделать реальный план по выходу из создавшейся ситуации», — заявил Васясин, подчеркнув, что единожды состоялась встреча с бывшей главой департамента кинематографии Минкультуры Светланой Максимченко, однако в июне 2022 года она покинула ведомство. «Министр с нами не встречалась, что очень печально. Каких-то продуктивных рабочих схем создано не было».

Кроме того, глава Объединенной киносети отметил, что кинотеатры являются локомотивом индустрии, и без них ни один фильм ни с каким бюджетом не окупится. Также Васясин подчеркнул, что кинотеатры являются важным инструментом воспитания детей, молодежи и важным местом для формирования правильной личности.

По мнению Васясина, чтобы спасти кинотеатры, нужно сделать три вещи. «Первое: изменить систему мотивации продюсеров, чтобы они зарабатывали не на производстве фильма, а на бокс-офисе. Необходимо распределять выделяемые на кино деньги между продакшеном и маркетингом и строго отслеживать, чтобы все картины, на которые был выделен бюджет, дошли до кинотеатров. Второе: выделить деньги напрямую кинотеатрам, чтобы мы дожили до будущих премьер. Третье, уже формальные процедуры: снижение соцналогов, НДС, возможность закрытия убыточных кинотеатров и более прозрачная схема работы с Российским авторским обществом».

Глава киносети напомнил, что, по разным оценкам, для того чтобы кинотеатрам не обанкротится, им необходимо порядка 6–10 млрд рублей в год. Пока, отметил Васясин, около 20–30% залов объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» не работают по будням и открываются только по выходным.