Вернер Херцог получит почетную награду Венецианского кинофестиваля

Смотр пройдет с 27 августа по 6 сентября

Организаторы 82-го Венецианского кинофестиваля назвали обладателя почетного «Золотого льва». Его удостоится режиссер и актер Вернер Херцог.

«Я всегда старался быть хорошим солдатом кино, и эта награда, как медаль за мою работу. Спасибо. Однако, я не ухожу на пенсию. Я постоянно работаю», – заявил он.

Херцог отметил, что сейчас снимает в Ирландии свой следующий полнометражный фильм BUCKING FASTARD, а также разрабатывает мультфильм по мотивам собственного романа «Сумеречный мир». Помимо этого, кинематографист озвучит одного из персонажей в грядущем анимационном фильме от режиссера ПАРАЗИТОВ и МИККИ 17 Пон Джун Хо.

82-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября.

Фото: кадр из сериала «Мандалорец»